В Купчино разбился школьник, приехавший в Петербург на каникулы

Врачи детской больницы имени Филатова спасают девятиклассника из Карелии, пока полиция и следователи выясняют обстоятельства, при которых он оказался под окнами петербургской девятиэтажки.



15-летнего ученика петрозаводской школы нашли у дома в Купчино накануне в седьмом часу утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 апреля. Подростка увезли в больницу с различными травмами в тяжёлом состоянии.



По предварительным данным, утром в понедельник школьник проснулся в квартире на седьмом этаже, в которой живёт его отец. Из парадной девятиэтажки он не выходил.

