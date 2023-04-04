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    Показания Дарьи Треповой

    В Купчино разбился школьник, приехавший в Петербург на каникулы

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    Врачи детской больницы имени Филатова спасают девятиклассника из Карелии, пока полиция и следователи выясняют обстоятельства, при которых он оказался под окнами петербургской девятиэтажки.

    15-летнего ученика петрозаводской школы нашли у дома в Купчино накануне в седьмом часу утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 апреля. Подростка увезли в больницу с различными травмами в тяжёлом состоянии.

    По предварительным данным, утром в понедельник школьник проснулся в квартире на седьмом этаже, в которой живёт его отец. Из парадной девятиэтажки он не выходил.

    Родители юноши в разводе. Сам он живёт с матерью в Петрозаводске и на каникулах навещает отца. Сотрудники правоохранительных органов уже связались с женщиной. Желания навредить себе за сыном она не замечала, но пару лет назад мальчик получил травму и страдает беспричинной тревожностью.

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