Одна часть в поле, вторая на боку, а конец загорелся. В Нидерландах поезд сошел с рельсов, пострадали 50 человек

Крушение поезда произошло в районе деревни Воорсхотен в Нидерландах.
Пассажирский поезд врезался в строительное оборудование, сообщает 4 апреля ТАСС со ссылкой на местные власти.
Предположительно, речь идет о кране, передвигавшемся по рельсам.
видео youtube.com \El-Matbakh TV
Автор: El-Matbakh TV
В результате часть состава сошла с рельсов и оказалась в поле, еще одна завалилась набок. А хвост поезда загорелся. Но огонь быстро потушили.
По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 50–60 пассажирам. Большинству её оказали на месте. Тяжелых пострадавших увезли в близлежащую больницу. По последним данным, один человек погиб.
Движение поездов на этом участке железной дороги приостановлено.