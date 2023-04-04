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    Одна часть в поле, вторая на боку, а конец загорелся. В Нидерландах поезд сошел с рельсов, пострадали 50 человек

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    Крушение поезда произошло в районе деревни Воорсхотен в Нидерландах.

    Пассажирский поезд врезался в строительное оборудование, сообщает 4 апреля ТАСС со ссылкой на местные власти.

    Предположительно, речь идет о кране, передвигавшемся по рельсам.

    видео youtube.com \El-Matbakh TV

    Автор: El-Matbakh TV

    В результате часть состава сошла с рельсов и оказалась в поле, еще одна завалилась набок. А хвост поезда загорелся. Но огонь быстро потушили.

    По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 50–60 пассажирам. Большинству её оказали на месте. Тяжелых пострадавших увезли в близлежащую больницу. По последним данным, один человек погиб.

    Движение поездов на этом участке железной дороги приостановлено.

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