«Всегда есть время между диагнозом и смертью». Каково это — жить с неизлечимым раком груди

Для Светланы, сказали врачи, победа над раком невозможна, остается только тормозить развитие опухоли Фото: из личного архива героини, Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Светлане диагностировали неизлечимый рак молочной железы в тот момент жизни, когда она была счастлива в браке и растила маленькую дочь. Потребовалось много сил и решительности, чтобы понять, ради чего стоит жить, если болезнь — навсегда. Свою историю жительница Подмосковья рассказала нашим коллегам из MSK1.RU.



Врачебное расследование Диагноз Светлане поставили, когда ей было 35 лет. Счастливый брак, двухлетняя дочка, множество семейных забот, работа научным сотрудником на полставки — жизнь шла своим чередом.



— Это был разгар пандемии, — вспоминает Светлана. — Лето 2020 года. Всех беспокоили ковид и изоляция, весну мы провели на даче, чтобы не волноваться о заражении.

О своей болезни Светлана узнала случайно. После родов ее начали беспокоить боли в спине, но никто из врачей не мог выявить причину.

— Я обращалась к неврологам, остеопатам, мануальным терапевтам, но спина всё не проходила. Когда мы летом вернулись с дачи, спина заболела еще сильнее.

Невролог посоветовал сделать МРТ. И уже снимок показал, что скелет Светланы поражен опухолью.



«Прочитав заключение, я вообще не могла понять, о чём речь» Светлана, диагноз — неоперабельный рак груди

Светлана говорит, что каждый день должен приносить радость Фото: из личного архива героини Поделиться Поделиться





Светлану ждали многочисленные обследования. Нужно было выявить, откуда в ее костях метастазы. Всё ее тело нужно было внимательно исследовать: орган за органом.

— Я не могла поверить, что это действительно мой диагноз, — признаётся Светлана. — В то время я очень заботилась о своем здоровье, анализы были идеальными, я регулярно посещала врачей. Месяцы обследований дались мне очень тяжело: я то верила, то не верила, что у меня рак. Всего я за это время побывала более чем на 30 врачебных приемах.



Патологию в итоге выявил маммолог. Маленькое уплотнение в груди Светланы оказалось тем самым очагом болезни, рассадником метастазов.



— Мне диагностировали гормонозависимый высокоагрессивный рак молочной железы 4-й стадии. Гистология этот диагноз подтвердила.

Кончилось время тревог и сомнений, для Светланы начался непростой период борьбы с болезнью.

Бесконечное лечение — Я консультировалась с многими врачами по поводу лечения, в том числе с зарубежными, — продолжает Светлана. — Наконец в голове сложилась непротиворечивая картина того, какого протокола требует мое заболевание.

Для того, чтобы начать лечить гормонозависимый рак, мне нужно было удалить яичники. Четвертая стадия считается неоперабельной. В этом случае не подходит обычный план лечения с химией и лучевой терапией — и даже с удалением молочной железы.



«Я начала принимать препараты. Это лечение, можно сказать, бесконечное, пожизненное. Нет курса, который можно было бы завершить» Светлана, диагноз — неоперабельный рак груди

Два с половиной года прошло с момента начала лечения Светланы. Благо, препараты работают, опухоль не распространяется. Побочных эффектов у препаратов меньше, чем у химиотерапии, и всё же лечение переносится непросто.



— Я набрала вес, кожа стала сухой, болели суставы и кости, случались приливы.



«Из-за хирургической менопаузы я в 35 лет столкнулась с тем, что женщины испытывают при естественном климаксе» Светлана, диагноз — неоперабельный рак груди

Наша героиня растит маленькую дочку Фото: из личного архива героини Поделиться Поделиться





Когда болезнь — на всю жизнь Несмотря на побочные эффекты и слабость, Светлана старается жить полноценной жизнью: заботиться о ребенке, не оставлять дел на работе.



— Самое сложное — осознать, что терапии не будет конца. Не будет отпуска или перерыва. В моём случае выздоровление невозможно, возможна только стабилизация. Главная задача — не позволять опухоли развиваться. Но приняв и осознав это, я поняла, сколько сил у меня освободилось для того, чтобы жить, общаться с близкими, баловать себя, радоваться мелочам.



«Даже если болезнь неизлечимая, всегда есть время между диагнозом и смертью. Его надо прожить хорошо» Светлана, диагноз — неоперабельный рак груди

Помогает справляться то, что я ищу и нахожу поддержку везде, где могу. Во время постановки диагноза я обращалась на горячую линию помощи людям с онкологией, стала ходить в группу поддержки. Я решила: раз на моё физическое здоровье нельзя повлиять, я займусь своим ментальным здоровьем. Это очень помогло.



Если бы я два года назад опустила руки, впала в депрессию, это сказалось бы и на близких. На моей дочке в первую очередь, она ведь растет на моих глазах и должна получать от меня не меньше любви и поддержки, чем до болезни.



«Я не люблю говорить о раке в терминах «победа» и «поражение». Иногда победа — это значит человеку просто повезло» Светлана, диагноз — неоперабельный рак груди

Повезло, что ему диагностировали не четвертую, неизлечимую стадию, что правильно подобрали лечение. Мне не повезло. Для меня болезнь не война, где можно победить или проиграть. Для меня это жизнь. В конце концов мы все проиграем смерти, и те из нас, кто никогда не болел раком.



Не терять себя Одна из важных целей для Светланы — за отпущенное ей время реализовать себя: в семье, на работе и в творчестве. На ярмарку «Путь сильных», где мы познакомились, она привезла самодельные деревянные украшения из капа березы — нароста, в котором древесные волокна красиво переплетены.

— Это увлечение родилось прошлым летом, — с улыбкой вспоминает Светлана. — Мы были на даче, где мой свекор когда-то сделал из этого материала красивый мозаичный стол. Первые деревянные сережки я сделала для себя просто потому, что влюбилась в то, как выглядит обработанное дерево.



«Я не зарабатываю этим на жизнь, для меня это дорогое сердцу хобби, которое успокаивает и приносит радость» Светлана, диагноз — неоперабельный рак груди

Конечно, иногда появляются клиенты: кто-нибудь просит сделать украшения на заказ. Все мои изделия — в минималистичном скандинавском стиле, это та эстетика, которая мне близка, и я радуюсь всякий раз, когда она оказывается близка кому-то еще.



Светлана делает украшения из дерева Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Светлана также ведет блог, где рассказывает о жизни с раком груди, помогая другим женщинам с этим диагнозом принять себя и найти силы для того, чтобы жить полной жизнью. Она убеждена, что отпущенное нам время нужно провести так, чтобы каждый день приносил радость от общения с близкими, заботы о себе, работы и творчества.