«Для защиты от беспрецедентных угроз». В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Об этом 3 апреля в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
«Это необходимо для защиты от тех беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров», — заявил он.
По словам депутата, речь идет, в частности, о
«И, что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы», — подытожил Пискарев.