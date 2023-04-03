«Для защиты от беспрецедентных угроз». В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Об этом 3 апреля в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.



«Это необходимо для защиты от тех беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров», — заявил он.