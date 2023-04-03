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    «Для защиты от беспрецедентных угроз». В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм

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    В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Об этом 3 апреля в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

    «Это необходимо для защиты от тех беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров», — заявил он.

    По словам депутата, речь идет, в частности, о 205, 205.1 и 205.2 статьях УК РФ («Террористический акт»; «Содействие террористической деятельности»; «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

    «И, что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы», — подытожил Пискарев.

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