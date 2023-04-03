Суд в Москве арестовал женщину по подозрению в шпионаже. Ей грозит 20 лет несвободы

Хамовнический суд Москвы санкционировал арест Оксаны Федоровой, подозреваемой в шпионаже. Об этом 3 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде не смогли уточнить гражданство женщины и подробности дела, поскольку они содержат гриф «секретно». Заседание проходило в закрытом режиме.
Известно, что максимальное наказание по этой статье составляет
Телеведущая Оксана Федорова в беседе с NEWS.ru заявила, что речь идет не о ней. Задержанная сегодня в Москве подозреваемая в шпионаже — всего лишь ее однофамилица по девичьему паспорту. Сейчас ее фамилия в паспорте — Бородина.