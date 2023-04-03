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    Дарью Трепову задержали. Онлайн

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    Взрыв на Университетской

    «Можно, я попозже расскажу?» Что известно о теракте на Университетской набережной

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    Дарья Трепова отрицает, что намеревалась убивать военкора Владлена Татарского и приносить взрывчатку на его выступление. Девушку задержали утром на следующий день после взрыва в доме 25 по Университетской набережной.

    На допросе Трепова заявила, что понимает, за что задержана. «Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась», — говорит Дарья на видео допроса, опубликованного полицией.

    На вопрос, кто передал статуэтку, глубокий вздох и ответ: «Можно, я попозже расскажу?»

    Дарью задержали в квартире друга ее мужа на Парнасе. Накануне сотрудники правоохранительных органов побывали в квартире родителей Треповой в Пушкине. Оттуда забрали мать девушки.

    Саму Дарью задержали в Выборгском районе: она была с короткими волосами, хотя на видео с места происшествия видны длинные пряди.

    Национальный антитеррористический комитет (НАК) утверждает, что взрыв могли спланировать спецслужбы Украины, на эту версию сослался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Есть данные, судя по заявлениям НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта. А это, естественно, является терактом».

    Подруги не верят в жестокость и «политичность» Дарьи. Тем временем уголовное дело, возбужденное сначала по статье «Убийство», уже переквалифицировано на более тяжелую статью — «Теракт». Расследование передано в центральный аппарат СК в Москве. Туда же этапируют Дарью.

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