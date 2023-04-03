«Можно, я попозже расскажу?» Что известно о теракте на Университетской набережной

Дарья Трепова отрицает, что намеревалась убивать военкора Владлена Татарского и приносить взрывчатку на его выступление. Девушку задержали утром на следующий день после взрыва в доме 25 по Университетской набережной.

На допросе Трепова заявила, что понимает, за что задержана. «Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась», — говорит Дарья на видео допроса, опубликованного полицией.

На вопрос, кто передал статуэтку, глубокий вздох и ответ: «Можно, я попозже расскажу?»

Дарью задержали в квартире друга ее мужа на Парнасе. Накануне сотрудники правоохранительных органов побывали в квартире родителей Треповой в Пушкине. Оттуда забрали мать девушки. Саму Дарью задержали в Выборгском районе: она была с короткими волосами, хотя на видео с места происшествия видны длинные пряди. Национальный антитеррористический комитет (НАК) утверждает, что взрыв могли спланировать спецслужбы Украины, на эту версию сослался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Есть данные, судя по заявлениям НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта. А это, естественно, является терактом».