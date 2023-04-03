Житель Петербурга «нашумел» в Великом Новгороде. Всё из-за дорожного конфликта

В Великом Новгороде внимание силовиков привлёк водитель из Петербурга. Предварительно известно, что мужчина сначала стал участником драки, а после потянулся за пистолетом. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области.



Спокойствие было нарушено в понедельник напротив дома 2/2 по Воскресенскому бульвару. Около 16 часов дня в полицию обратились участники дорожного движения. По словам обоих, они повздорили и начали решать конфликт силой.