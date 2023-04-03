    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    769мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.32eur84.11
    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы таксиста, сломавшего нос главе муниципалитета

    2587
    11 комментариев

    Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор таксисту, который год назад избил главу муниципалитета № 72 Павла Швеца. Как сообщает пресс-служба судов, его приговорили к 8 годам колонии общего режима.

    Решение вынесли в отсутствие подсудимого Шохрузжона Бобомуродова в связи с нахождением его в федеральном розыске, отмечают в суде.

    В декабре 2021 года Швец сделал замечание таксисту, поставившему машину на пешеходной дорожке на Софийской улице. После того как муниципал сфотографировал машину, водитель кинулся на него с кулаками и сломал ему нос.

    Остановить мужчину помог местный житель. Водителя отстранили от работы в сервисе «Ситимобил». Пока шло разбирательство, он покинул Россию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудПавел Швец
    ЛАЙК1
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close