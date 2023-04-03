Суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы таксиста, сломавшего нос главе муниципалитета

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор таксисту, который год назад избил главу муниципалитета № 72 Павла Швеца. Как сообщает пресс-служба судов, его приговорили к 8 годам колонии общего режима.



Решение вынесли в отсутствие подсудимого Шохрузжона Бобомуродова в связи с нахождением его в федеральном розыске, отмечают в суде.

В декабре 2021 года Швец сделал замечание таксисту, поставившему машину на пешеходной дорожке на Софийской улице. После того как муниципал сфотографировал машину, водитель кинулся на него с кулаками и сломал ему нос.