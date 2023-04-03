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    Абитуриентам из новых регионов разрешили не сдавать ЕГЭ

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    Вузы установят вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов, которые не сдавали ЕГЭ, следует из приказа Минобрнауки. Документ опубликован 3 апреля.

    Выпускники из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут предъявить документы об образовании, полученные в новых регионах до их вступления в состав России без предоставления свидетельства о признании иностранного образования.

    «Организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования», - говорится в документе.

    При этом абитуриенты, которые сдали ЕГЭ, могут также предъявить результаты экзаменов во время приёмной кампании.

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