Абитуриентам из новых регионов разрешили не сдавать ЕГЭ

Вузы установят вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов, которые не сдавали ЕГЭ, следует из приказа Минобрнауки. Документ опубликован 3 апреля.



Выпускники из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут предъявить документы об образовании, полученные в новых регионах до их вступления в состав России без предоставления свидетельства о признании иностранного образования.



«Организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования», - говорится в документе.

