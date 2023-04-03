Камин, кинотеатр, место на крыше. Редкие опции есть в 70% городских новостроек премиум-класса

На первичном рынке Санкт-Петербурга в 11 из 17 строящихся ЖК премиум-класса представлены редкие форматы квартир и нишевая инфраструктура. По данным аналитиков компании GloraX, доля проектов с такими эксклюзивными опциями, как кинотеатры, фитнес-клубы, камины в квартирах и прочее в общем объеме площадей сегмента в продаже составляет 70%.



Аналитики подчеркнули, что целевая аудитория премиальной недвижимости готова доплачивать за уникальную инфраструктуру и различные «фишки», но пока такое предложение остается ограниченным.

