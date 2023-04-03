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    Камин, кинотеатр, место на крыше. Редкие опции есть в 70% городских новостроек премиум-класса

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    На первичном рынке Санкт-Петербурга в 11 из 17 строящихся ЖК премиум-класса представлены редкие форматы квартир и нишевая инфраструктура. По данным аналитиков компании GloraX, доля проектов с такими эксклюзивными опциями, как кинотеатры, фитнес-клубы, камины в квартирах и прочее в общем объеме площадей сегмента в продаже составляет 70%.

    Аналитики подчеркнули, что целевая аудитория премиальной недвижимости готова доплачивать за уникальную инфраструктуру и различные «фишки», но пока такое предложение остается ограниченным.

    — По нашим наблюдениям, из нишевых опций наиболее востребованы пять, — рассказывает директор департамента комплексного исследования рынка и ценообразования GloraX Сергей Гусев. — Это наличие в проекте фитнес-центра, во-вторых, собственного кинотеатра в доме. Также покупатель ищет редкие форматы квартир, например, с настоящими дровяными каминами. Четвертая опция, которая сегодня в тренде, — это общественные пространства на эксплуатируемой кровле с хорошими видовыми характеристиками. И, наконец, замыкает ТОП-5 яркая концепция ландшафтного дизайна с использованием воды, фонтанов.

    По данным экспертов компании, доля недвижимости премиум-класса в общем объеме строящегося жилья в Петербурге составляет 6,5%. Сейчас на рынке реализуется 17 высокобюджетных проектов совокупной площадью 161,8 тыс. кв. метров — всего 2,2 тыс. лотов. Только в семи из этих ЖК запроектирована спортивная инфраструктура, в двух предусмотрен собственный кинотеатр, в четырех — есть возможность установить дровяной камин в квартире. Фонтаны и подобные им объекты встречаются в трех комплексах, а эксплуатируемая кровля, доступная всем жильцам, запланирована только в двух премиальных проектах.

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