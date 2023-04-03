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    Петербуржцам покажут католическую сторону Коломны

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    Коломна была одним из самых католических мест в Петербурге — как так получилось, расскажет 8 апреля завкафедрой культурологии, педагогики и дизайна Русской христианской гуманитарной академии Вадим Высоцкий. 16+

    Храм Святого Станислава
    Храм Святого СтаниславаФото: wikipedia.org
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    Есть несколько версий значения слова «коломна» (районы с таким названиям появлялись в разных городах). Одна из них — будто это искаженное «колония». В Коломне и правда жило немало иностранцев, в том числе католиков. Петр Чаадаев, не отказываясь от православного вероисповедания, в то же время очень симпатизировал католицизму, с которым он связывал западноевропейские успехи в разных областях, от культуры до науки. Михаил Врубель (он жил в Коломне, неподалеку от Мариинского театра) писал иконы для православной церкви, а сам, предполагают исследователи, был католического если не вероисповедания, то воспитания: мать православная рано умерла, так что уклад в семье был отцовский, католический.

    Именно в Коломне был построен второй римско-католический костел в Петербурге (после церкви св. Екатерины на Невском): землю под него подарил первый католический митрополит Российской империи. Впрочем, в Коломне располагались храмы едва ли не всех конфессий, представленных тогда в столице империи. Такое соседство сказывалось и на обычаях здешних обитателей.

    8 апреля отправимся на экскурсию «Петербург и папа римский. Неожиданная Коломна с Вадимом Высоцким». На фоне католических храмов вспомним бытовые привычки населения этих кварталов и познакомимся с отцом Хосе, префектом католической семинарии. Подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 14:00.

    Александра Шеромова

    Храм Святого Станислава
    Храм Святого СтаниславаФото: wikipedia.org

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