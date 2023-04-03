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    Любознательным петербуржцам расскажут о перспективах и последних достижениях российской космонавтики

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    За последний год изменилось многое не только в российской космонавтике, но и в мировой. 7 апреля научный журналист Михаил Котов в лекции «Маршрут перестроен: перспективы и достижения российской космонавтики» расскажет о переменах. 16+

    макет новой Российской орбитальной станции
    макет новой Российской орбитальной станцииФото: Роскосмос
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    2021 год называли богатым на события для Роскосмоса: наконец удалось запустить к МКС модули «Наука» и «Причал», свозили двух космических туристов (давно такого не было), сняли на орбите художественный фильм. А в течение 2022-го Роскосмос отложил подготовку пилотируемых полетов на Луну, Европейское космическое агентство прервало сотрудничество с Россией по проекту «ЭкзоМарс», а новый глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что Россия выйдет из проекта международной космической станции и будет создавать свою, российскую, орбитальную станцию. Предприятия, работающие на оборонку и космос, — под санкциями.

    В других странах «космическая» сфера тоже не сказать, что стабильна. Например, компания Ричарда Брэнсона по запуску спутников Virgin Orbit не собрала достаточного финансирования и увольняет почти всех сотрудников. Но научный журналист Михаил Котов сосредоточит свое внимание на российской космонавтике.

    Узнаем 7 апреля в Планетарии на «Горьковской»(Александровский парк, 4), какие направления Роскосмос считает наиболее важными и чего нам ждать в ближайшие годы. Начало в 20:00.

    Александра Шеромова

    макет новой Российской орбитальной станции
    макет новой Российской орбитальной станцииФото: Роскосмос

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