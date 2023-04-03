В петербургском Планетарии оспорят важность полетов в космос

Когда советский космонавт первым оказался в космосе, США напрягли свою экономику, чтобы американские астронавты стали первыми на Луне. Расходы НАСА достигали почти 4,5 % федерального бюджета. Став первыми на искусственном спутнике, американцы выдохнули, а конгресс и сенат настояли на том, чтобы программа «Аполлон» была свернута. Траты «на космос» настолько колоссальны, что это обыгрывается в фильме «Интерстеллар»: дескать, Штаты никогда не были на Луне, а лишь пускали пыль в глаза Советам, чтобы их экономика надорвалась на звездной гонке. Сейчас только США тратят на НАСА больше 20 млрд долларов в год. При этом разработка инновационного препарата, с учетом всех неудачных попыток и 10–15 лет исследований, стоит на порядок меньше. Это с одной стороны. С другой — множество технологий, которые мы сейчас запросто используем в быту, пришли к нам из тех безумно дорогих космических разработок.

