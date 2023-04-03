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    Наука

    В петербургском Планетарии оспорят важность полетов в космос

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    Аэрокосмический инженер и философ будут дискутировать на тему «Нужен ли нам космос?» — с учетом того, что человечество с земными-то делами не может разобраться. Следим за батлом 8 апреля в Планетарии на «Горьковской». 12+

    Фото: wikipedia.org
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    Когда советский космонавт первым оказался в космосе, США напрягли свою экономику, чтобы американские астронавты стали первыми на Луне. Расходы НАСА достигали почти 4,5 % федерального бюджета. Став первыми на искусственном спутнике, американцы выдохнули, а конгресс и сенат настояли на том, чтобы программа «Аполлон» была свернута. Траты «на космос» настолько колоссальны, что это обыгрывается в фильме «Интерстеллар»: дескать, Штаты никогда не были на Луне, а лишь пускали пыль в глаза Советам, чтобы их экономика надорвалась на звездной гонке. Сейчас только США тратят на НАСА больше 20 млрд долларов в год. При этом разработка инновационного препарата, с учетом всех неудачных попыток и 10–15 лет исследований, стоит на порядок меньше. Это с одной стороны. С другой — множество технологий, которые мы сейчас запросто используем в быту, пришли к нам из тех безумно дорогих космических разработок.

    Послушаем, как Никита Матасов (аэрокосмический инженер, популяризатор астрономии и космонавтики, сооснователь проекта «Мы верим в космос») защищает космические исследования — и какие аргументы против приводит Анна Антипова (магистр философского факультета МГУ). Встречаемся в Планетарии на «Горьковской» (Александровский парк, 4). Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org

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