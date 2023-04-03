В петербургском Планетарии оспорят важность полетов в космос

Аэрокосмический инженер и философ будут дискутировать на тему «Нужен ли нам космос?» — с учетом того, что человечество с земными-то делами не может разобраться. Следим за батлом 8 апреля в Планетарии на «Горьковской». 12+
Когда советский космонавт первым оказался в космосе, США напрягли свою экономику, чтобы американские астронавты стали первыми на Луне. Расходы НАСА достигали почти
Послушаем, как Никита Матасов (аэрокосмический инженер, популяризатор астрономии и космонавтики, сооснователь проекта «Мы верим в космос») защищает космические исследования — и какие аргументы против приводит Анна Антипова (магистр философского факультета МГУ). Встречаемся в Планетарии на «Горьковской» (Александровский парк, 4). Начало в 18:30.
Александра Шеромова