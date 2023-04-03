Бобры потеряли страх. Люди с камерами подбираются к ним всё ближе

Несмотря на холодную погоду, животные активизируются. В последние дни в Петербурге и Ленобласти заметили бобров. О них пишут зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» и сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».



В Петербурге бобра заметили в воскресенье в Юнтоловском заказнике.



Павел Глазков повстречал бобра (точнее, бобриху) рядом с городом Сосновый Бор. «Несмотря на то, что бобры ведут сумеречный и ночной образ жизни, весной они становятся менее осторожными и позволяют понаблюдать за собой», — рассказывает зоолог.



Бобр обыкновенный, он же речной — самый большой грызун Европы. Там, где они живут, образуются целые лесосеки. Крупные деревья животные валят, чтобы объесть с них ветки и кору. А небольшие стволы «распиливают» на куски длиной около метра, чтобы использовать в строительстве плотины или хатки. Интересно, что бобры действительно перепиливают, а не перегрызают деревья. Животное упирается верхними резцами в древесину, а нижнюю челюсть двигает из стороны в сторону, как пилу.

