Бобры потеряли страх. Люди с камерами подбираются к ним всё ближе

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    2 комментария
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    Несмотря на холодную погоду, животные активизируются. В последние дни в Петербурге и Ленобласти заметили бобров. О них пишут зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» и сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    В Петербурге бобра заметили в воскресенье в Юнтоловском заказнике.

    Павел Глазков повстречал бобра (точнее, бобриху) рядом с городом Сосновый Бор. «Несмотря на то, что бобры ведут сумеречный и ночной образ жизни, весной они становятся менее осторожными и позволяют понаблюдать за собой», — рассказывает зоолог.

    Бобр обыкновенный, он же речной — самый большой грызун Европы. Там, где они живут, образуются целые лесосеки. Крупные деревья животные валят, чтобы объесть с них ветки и кору. А небольшие стволы «распиливают» на куски длиной около метра, чтобы использовать в строительстве плотины или хатки. Интересно, что бобры действительно перепиливают, а не перегрызают деревья. Животное упирается верхними резцами в древесину, а нижнюю челюсть двигает из стороны в сторону, как пилу.

    «Судя по крупному размеру, мне встретилась самка. В семье этих грызунов царит жесткий матриархат, то есть верховодит мать семейства. У нашей бобрихи явно хороший аппетит, ведь сейчас у нее протекает беременность — и обильное питание жизненно необходимо самке. Роды начнутся примерно через месяц. Плотно поужинав, она даже с собой в хатку решила захватить сочную ветку, чтобы и перед сном набрать столь необходимых ей калорий или покормить самца», — рассказывает Павел Глазков.

    Фото: «Каждой твари по паре» / Павел Глазков

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    Комментарии 2

    Гость03 Апр 2023 в 12:02
    а бобрихи боятся.
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