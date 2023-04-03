В Планетарии на «Горьковской» объяснят, как охотиться на северное сияние

Есть целая Ассоциация охотников за северным сиянием, Aurora Hunters. Собственно, «Аврора» — это и есть «сияние», атмосферное оптическое явление, названное в честь римской богини утренней зари Авроры. Как и где это явление увидеть в окрестностях Петербурга, — узнаем 6 апреля в Петербургском Планетарии от астрофотографа Дарьи Соболь. 16+
«Стоял месяц март, я после одной небольшой вылазки шла на электричку на станцию Можайская. Это чуть южнее города, за Красным Селом. И вдруг увидела в небе что-то странное. Похожее то ли на перистые облака, которые стремительно переливаются, перетекают и меняют форму, то ли на какие-то небесные прожекторы… Очень не сразу до меня дошло, что эти переливы — это и есть северное сияние, которое я всегда так мечтала «где-то когда-то» увидеть». Так астрофотограф Дарина Соболь вспоминает, как в 2015 году впервые увидела северное сияние. Тогда ей просто повезло: это была очень сильная магнитная активность. Потом Дарина ездила и на Крайний Север, охотясь на северное сияние. И, по ее словам, с тех пор «тяга к ловле небесных огней только растёт».
6 апреля на лекции «Свет Севера: охота за сияниями в Ленинградской области» Дарина Соболь поделится знаниями о том, куда ехать в поисках сияния, как его фотографировать, и что имеют в виду астрофотографы, когда говорят «сыр прилетел» и «бз упало». Начало в 20:00.
Александра Шеромова