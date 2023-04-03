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    Не только снег, но и холод не по сезону. Метеорологи объяснили, почему в Петербурге до сих пор зима

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Весенняя зима в Петербурге продолжается. Приходят разные циклоны, а результат всё тот же — снег.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 апреля в городе облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2–4 градусов, днём составит 0 — плюс 2. На дорогах местами гололедица.

    Погоду в регионе определяет атмосферный фронт, протянувшийся по северной периферии циклона. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Сегодня в Петербурге холоднее, чем обычно бывает в начале апреля, констатирует «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 8 градусов в течение суток. То есть сегодняшние минус 4 ночью и 0 днём — пониженная для 3 апреля температура. Впрочем, бывало и холоднее. В 1960 году 3 апреля столбик термометра днём показывал минус 18. А теплее всего было в 1983 году, плюс 16.

    Во вторник снова ожидается снег, хотя временами может и выглядывать солнце. В среду — без осадков. При этом по ночам морозно — до минус 6–7 градусов. Днём же — плюс.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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