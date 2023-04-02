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    Трое детей и девушка-подросток ранены в результате обстрела в Курской области

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    Семь человек, среди которых трое детей, получили ранения различной тяжести в результате минометного обстрела в Курской области. Об этом вечером 2 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Все они — члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище», — рассказал губернатор. Он добавил, что среди раненых — трое детей и девушка-подросток.

    Одна из пострадавших женщин получила тяжелые ранения. «В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших», — добавил Старовойт.

    Об обстреле со стороны ВСУ рассказал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупного рогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также различные повреждения есть в пяти частных домовладениях и двух автомобилях», — рассказал глава региона об обстреле села Новопетровка.

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