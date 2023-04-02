Трое детей и девушка-подросток ранены в результате обстрела в Курской области

Семь человек, среди которых трое детей, получили ранения различной тяжести в результате минометного обстрела в Курской области. Об этом вечером 2 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Все они — члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище», — рассказал губернатор. Он добавил, что среди раненых — трое детей и девушка-подросток.
Одна из пострадавших женщин получила тяжелые ранения. «В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших», — добавил Старовойт.
Об обстреле со стороны ВСУ рассказал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупного рогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также различные повреждения есть в пяти частных домовладениях и двух автомобилях», — рассказал глава региона об обстреле села Новопетровка.