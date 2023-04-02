    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, сев

    764мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.32eur84.11

    У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение

    1402
    обсудить

    У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 2 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Землетрясение произошло в двенадцатом часу дня по Москве. Его зафиксировали в море Флорес, что в 80 километрах от города Бима с населением 66,9 тысячи человек.

    Согласно данным сейсмологов, очаг землетрясения был на глубине около 30 километров. Об угрозе цунами не сообщается.

    Кроме того, не поступала информация о жертвах стихии и разрушениях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Землетрясение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close