У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 2 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).



Землетрясение произошло в двенадцатом часу дня по Москве. Его зафиксировали в море Флорес, что в 80 километрах от города Бима с населением 66,9 тысячи человек.

Согласно данным сейсмологов, очаг землетрясения был на глубине около 30 километров. Об угрозе цунами не сообщается.

Кроме того, не поступала информация о жертвах стихии и разрушениях.