Трусы от Imperia's Secret. Посмотрите на коллекцию советского женского белья из ленинградской кладовки

Фото: Анна Лис Поделиться Поделиться





Чем вам плохо было в Советском Союзе? Петербурженка Анна Лис увидела такое обращение в заблокированной соцсети и поделилась со своими подписчиками фотографиями трусов. И не абы каких, а тех, что десятилетиями хранились в ее семье на антресоли.



«Вещи появились — их надо срочно купить. Про эти трусы, скорее всего, просто забыли, когда убрали их в чемодан. В какой-то момент думали, что достанут, а потом времена изменились. Наступили девяностые, двухтысячные. Мы с сестрой это белье иногда вместе с бабушкой распаковывали. Смотрели на него, прикалывались, примеряли и убирали обратно. Так вот оно там и пролежало», — объясняет «Фонтанке» Анна.



Фото: Анна Лис Фото: Анна Лис Фото: Анна Лис Фото: Анна Лис Фото: Анна Лис Фото: Анна Лис Фото: Анна Лис Поделиться Поделиться





Бабушка и дедушка — инженеры, он строил вентиляционные сети для шахт, она работала в научно-исследовательском институте. Жили в двухкомнатной квартире в хрущевке, которую Анна описывает как «типичную квартиру советского интеллигента». В ней за долгие годы жизни на шкафах появилось штук шесть чемоданов. Не только с трусами, а с одеждой вообще:

«В какой-то момент бабушка перестала выкидывать вещи. Собирала всё, что отдавали, — говорит Анна. — У нее было всё в порядке с головой, если речь об этом. Ей казалось, что когда мы выкидываем вещи, мы выкидываем память о людях, о том, как они жили. Все отрезки тканей, все купленные трусы и платья, которые покупали впрок на зарплату — всё это хранилось. По этим чемоданам можно было отследить историю Советского Союза с шестидесятых по девяностые годы».



По словам Анны, привычка покупать одежду, если есть такая возможность, перешла и к другим членам семьи. Время тоже сыграло свою роль. Например, когда случился дефолт, бабушка и мама покупали вещи просто для того, чтобы свои деньги куда-то вложить. Папа-моряк привозил Анне и ее сестре вещи из-за границы. Девочки росли, одежда отправлялась всё туда же на шкаф.

Там же, как объясняет петербурженка, хранились и пресловутые трусы: «Из этого всего массива вещей осталась в том числе и такая импровизированная коллекция советского белья. В прошлом году бабушка скончалась, и мы с сестрой решили всё это разобрать. Это было огромное количество вещей. Не только одежда, но и книги разные, мебель. Решили ничего не выкидывать, а как-то оптимизировать: продать, подарить, что-то отправить на дачу». Тогда-то трусы и были тщательно сфотографированы — их Анна хотела продать на «Авито». Цены ставила, что называется, по рынку: около 200 рублей за модель.



Фото: Анна Лис Фото: Анна Лис Фото: Анна Лис Фото: Анна Лис Фото: Анна Лис Поделиться Поделиться





Анна рассказывает, что с продажей белья у нее не сложилось: «Я всё это выложила, и мне стали писать разные странные мужчины, иногда под женскими именами. Говорили, что готовы мне заплатить, если я эти трусы поношу какое-то время, а потом им отправлю. В итоге подумала: «Нет, это для меня слишком».



В итоге девушка свой аккаунт на сайте объявлений удалила, а все отфотографированные трусы бережно уложила обратно в кожаный чемодан. Сейчас Анна живет не в России, но считает, что белье еще может ей пригодиться — в качестве наглядных пособий для лекций по истории кино:

«Я уже поняла, что продавать это всё не буду, пусть остается как доказательства того, каким был советский быт. Бабушка была права — не стоит всё выкидывать, ведь так мы сохраняем память о времени. Вы не встретите этого в учебниках истории или в статьях, но можете встретить на «Авито», на «Удельной» или вот в таком родительском чемодане. Тогда вы увидите, что действительно были такие смешные трусы, про которые рассказывали анекдоты и которые покупали иностранцы для того, чтобы привезти в качестве сувениров и показать, какой в Советском Союзе делают трикотаж».



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»