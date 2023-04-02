«Жаловались, что кладбище весело объявляют». Кто озвучивает петербургские автобусы, сидя в шкафу

Голос Ирины Обрезковой многие читатели «Фонтанки» прекрасно знают, он уже шесть лет объявляет остановки в городских автобусах. Бесплатного проезда за такое не положено, а вот замечания выслушивать приходится. «Фонтанка» поговорила с актрисой о том, почему одни улицы звучат радостнее других и что объединяет городской транспорт с «Лунтиком».

Фото: из личного архива Ирины Обрезковой Поделиться Поделиться





— Я актриса. Училась в Театральной академии. Поступила в 2008 году. У меня был очень хороший друг, который уже на тот момент был известным диктором. Я еще тогда не занималась озвучкой. Как-то раз мы с ним гуляли, и он сказал: «Блин, у тебя такой тембр прикольный. Твоим бы голосом озвучивать остановки в транспорте». На тот момент в Питере была студия «Нева-фильм» — это основной источник официального контента, там много хорошего кино озвучивалось. Раньше в озвучку было проще попасть. Я написала ассистенту по актерам, что я студентка и хочу попробоваться. Прошла пробы. Так с 2009 года я в озвучании.



— А как ты стала именно голосом транспорта Петербурга?

— В 2017 году я пришла на запись на «Неву». Ждала, пока пишется коллега. На журнальном столике лежала газета «Метро». Там было объявление, что проводится конкурс на голос, который будет объявлять остановки. Это было перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Планировалось, что весь транспорт будет говорить одним голосом, но в итоге троллейбусы и трамваи «заленились» его менять. Несмотря на это, у меня всё равно есть диплом о том, что я официальный голос наземного транспорта Петербурга.



— Это был конкурс для актеров или любой мог принять участие?

— Любой. Но тогда еще не так был, видимо, развит интернет, и почему-то не было в сети ничего про этот конкурс, только в газете я вот случайно увидела. Из желающих отобрали человек 15 и пригласили в офис. Искали двух человек: для озвучки на русском и озвучки на английском. Конкурс на озвучку английского выиграл парень. Не актер, но у него был дикторский опыт.



Первые тысячу остановок я записывала бесплатно (это же победа в конкурсе). То есть это была такая имиджевая история поначалу. К чемпионату они поменяли голос в автобусах. А сейчас мы уже на постоянной основе работаем за денежки — у нас договор. Я рада, что слова моего друга стали пророческими.



— Часто приходится что-то переписывать?

— На самом деле нет. Была недавно история. Мне написала моя подруга. Ей кто-то сказал, что в автобусе, который идет в Ленинградскую область, неправильно звучит ударение в поселке Шундорово. Я написала об этом ребятам из «Пассажиравтотранса», предложила переписать. Они мне всегда дают всё с ударениями, а тут, видимо, ошиблись. И мы переписали. И подруга говорила потом, что люди, которые живут в этом Шундорово, очень обрадовались, что теперь всё звучит верно.



Если есть сомнения, я запишу два варианта. Есть разные ситуации. Есть вот улица Репищева. Я выросла в Приморском районе и думала, что она в честь какого-то РепИщева. А она РЕпищева, потому что там поля с репой были. Таких улиц много.

Недавно в «Пассажиравтотранс» написал человек, который пожаловался, что кладбище Московская Славянка звучит слишком радостно. Я предложила переписать — мало ли я зачитывала на улыбке. Когда зачитываешь столько остановок, конечно, всё замыливается. Но начальник сказал, что они переслушали и решили, что всё нормально там записано. Я ж не могу плакать на записи. Люди по-разному воспринимают, кому-то, видимо, показалось, что я слишком светло зачитала, и он не поленился и написал.



— Часто люди узнают?

— Нет. Но все друзья знают. Пишут: «Господи, невозможно. Ты постоянно с нами». Я еще стала голосом голосового помощника из «Теле2». Я хихикала над ними — кому мало меня в автобусах, я теперь еще и тут. У микрофона немного иначе человек звучит, но когда люди узнают, что я голос транспорта, они сразу просят сказать им что-нибудь. И я: «Следующая остановка». И они: «Да-да-да!!!».

— Есть сложные улицы на карте Петербурга?

— Очень сложно много раз повторять одно и тоже слово. Например, проспект. Когда уже 30 раз говоришь «проспект», думаешь: «Что за дурацкое слово». Есть сложные улицы. Кржижановского, например. Но обычно, когда это написано, я с первого раза всё читаю.

— Это у тебя постоянная работа?

— Да, постоянная. Я в январе уезжала на Шри-Ланку на месяц и брала с собой микрофон и ноутбук. Я понимала, что что-то может добавиться. Бывает, по две остановки. Бывает, по тридцать. А обычно я работаю дома. Моя студия находится в шкафу.



Сейчас запускали автобусы, я много нового записала. Да и город расширяется, новые дома, улицы, остановки.

— Зарплата у тебя за остановку или постоянная? Сколько стоит такая озвучка?

— Постоянная, от количества остановок не зависит. Это деньги, на которые можно один раз одной сходить в ресторан.

— Ты часто ездишь в автобусах? Собственный голос как воспринимается?

— Да, у нас одна машина в семье. В автобусах езжу часто, я привыкла. Мне всегда приятно, да и мои дети знают, что это я говорю. Они сразу начинают кричать: «Это мама!». Вообще, я считаю, что голос наземного транспорта должен бесплатно ездить в наземном транспорте, но таких штук мне не предоставляют.

— Ты знаешь, кто звучит в трамваях и троллейбусах?

— В троллейбусах — это диктор Андрей Тинетко. А в трамваях я не знаю, кто это. Наверное, они сами пишут.



— У тебя, наверное, идеальное знание города должно быть?

— Нет, конечно. Нет такого, что я остановку записала и запомнила. Но я иногда для себя оставляла «пасхалки». Улицы, связанные с детством, я произносила более радостно. Например, я жила на Серебристом бульваре, поэтому он должен очень радушно звучать.



— Как коллеги относятся к твоей роли голоса транспорта?

— Никто не критикует. Даже я бы сказала, что мною гордятся. Это имиджевая штука. Можно записать миллион озвучек к фильмам, но кто-то их смотрел, кто-то нет. А сказать, что ты голос городского транспорта, это очень статусно звучит как ни крути.



— А помимо транспорта есть у тебя любые или необычные озвученные персонажи?

— Я как-то пришла озвучивать, но не знала что. Очень редко, когда говорили и предупреждали о чем-то конкретно. Меня позвали к одному из моих любимых режиссеров— Наталье Федотовой. Это известный режиссер дубляжа, она легендарная. Она всегда говорила: «Ирочка, давай на талантике». Есть режиссеры, которые создают видимость творчества, а есть те, кто доверяет артистам. Я люблю тех, кто доверяет, и она как раз из таких. Мы писали какой-то фильм, я озвучиваю девочку, лицо знакомое, но я не знала, кто это. А потом спустя месяц позвали на премьеру в «Аврору». Это большая редкость, когда актеров озвучки на премьеру зовут. Я прихожу, а тут журналисты бегут брать у меня интервью. Спрашивают: «Каково вам было озвучивать Сиршу Ронан?».



Я растерялась и сказала: «Хорошо». Оказалось, что я озвучивала главную героиню в фильме «Гранд Отель Будапешт». Из известных еще была трилогия «Бегущие в лабиринте». Я звучу в «Лунтике». Из любимых — у меня есть малюсенькая роль в короткометражке про два влюбленных вулкана. На «Кинопоиске» в моей рабочей биографии более 100 названий. И это только официальные озвучки. Сейчас неофициального контента в разы больше.



— Это фильмы, которым не дали лицензию на показ на российских платформах?

— Да, или фильмы и сериалы, которые люди хотят посмотреть не за деньги, а на пиратском сайте с рекламой букмекерской компании.

— За неофициальную работу больше платят?

— Да. Может быть, сейчас чуть-чуть выровнялось, но исключительно потому, что неофициальные студии много лет не поднимают ставки артистам. Но кормят в последние годы именно они. В какой-то момент, году в 2015-м, все заказы на озвучку стали уходить в Москву. Было много таких историй, и это всегда очень обидно.





Беседовала Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

