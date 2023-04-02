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    В аварии под Петербургом погиб младенец. Пострадали четверо взрослых и ребенок

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    В Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись «Рено Каптюр» и «Митсубиси Дели». В результате погибла 8-месячная девочка, четверо взрослых и пятилетний ребенок попали в больницы.

    Полиция ведет проверку после ДТП, сообщает 1 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Авария произошла на 13-м километре дороги «Анташи – Ропша – Красное Село». По предварительным данным, в 18:20 «Митцубиси» ехал от деревни Глядино в деревню Соккули, по неустановленной причине вылетел на «встречку» и столкнулся с другой машиной.

    58-летний водитель «Митсубиси» госпитализирован в состоянии средней тяжести, его 65-летняя пассажирка – в тяжелом. Кроме того, 40-летний водитель «Рено», его пассажирка-ровесница и ребенок тоже попали в больницу. Младенец, который находился в «Рено», не выжил.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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