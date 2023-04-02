Галина Бланка Коломенская. Или откуда у Никольской площади взялась статуя девушки с курицей

Двор Союза художников в 80-е годы Фото: предоставлено художником Юрием Штапаковым Поделиться Поделиться





Во дворе одного из домов в центре Петербурга уже несколько лет стоит необычная скульптура — женщины с птицей. «Фонтанка» узнала ее историю.

Дама неопределенного возраста, без части носа и одной руки, с открытой «раной» на левой ноге стоит в самом обычном петербургском дворе недалеко от Никольского собора. Иногда в соцсетях ее называют девочкой, а однажды назвали Галиной Бланкой — в руках каменная девица держит курицу. Посмотреть на нее часто приезжают туристы, а любители городских загадок устраивают квесты по поиску адреса двора.



Как выяснила «Фонтанка», девушка с птицей поселилась на Никольской площади 7 лет назад. Во двор возле своего дома ее принес Юрий Штапаков, член Союза художников, известный петербургский гравер, живописец и коллекционер. Как рассказывает художник, предшествовала этому история и смешная, и романтическая одновременно.

«Я делал выставку, которая называлась «Девушка с птичкой». Я посвятил ее своей бывшей girlfriend (она занималась птицами, лечила их). На выставке была представлена печатная графика. Тогда же я зашел в Союз художников и увидел там статую неизвестного мне автора. Она стояла уже там лет 30 , если не больше. И мы с другом выпросили ее для моей выставки», — рассказывает Штапаков. По его словам, в Союзе статуя разрушалась и наверняка бы закончила свой век на помойке. «Часто такое бывает, что произведения автору некуда девать и их оставляют на какой-нибудь площадке, они ветшают, потом их выкидывают. Такое бывает, когда работы крупномасштабные, их трудно перевозить. Кроме этой девушки там были еще такие работы. Наверняка головы вождей».



Фото: афиша к выставке Поделиться Поделиться





На выставке девушка с птичкой стала звездой — ее изображение поместили на афишу. А во время ее установки Юрий невольно стал участником перформанса: «Нужно было ее передвинуть с места на место, она ж тяжеленная. Я тогда вспомнил, как древние передвигали свои статуи — они их раскачивали и передвигали. И я начал раскачивать ее, и получился такой танец — мужчины и женщины, почти что символизирующий человеческие отношения, в которых не всё так просто. Такой вот перформанс».



Фото: предоставлено художником Юрием Штапаковым Поделиться Поделиться





После завершения выставки возвращать в Союз Юрий скульптуру не стал. «Я задумался, куда ж девать такую красавицу? И решил: конечно, к себе. Дома я не могу поставить, но почему бы не поставить возле окон? Я как раз живу на первом этаже». С этого момента девушка с птичкой (так ее сам называет художник) и поселилась на Никольской площади.



«Я люблю работать с историей, часто мы с помоек таскаем всякий хлам. Например, сейчас я создаю произведения на досках старых шкафов или на старых зеркалах. Мне важно, чтобы там уже была некая история, энергетический потенциал. Но это спасение самое крупное и самое приятное. Я спас ее от забвения и разрушения, теперь она работает и разрушается у меня во дворе», — добавляет Штапаков. Пока скульптуру перевозили, у нее появились повреждения — сломалась рука, а нога «расползлась», открыв странного рода скелет. «Но этот дестрой мне нравится. В этом разрушении есть своя красота. Японцы, например, любили любоваться упадком. А для творческих людей иногда по развалинам погулять и посмотреть на них более интересно и красиво, чем на интерьеры сохранившегося здания. Скульптура красивая, я очень люблю такие. Венера Милосская тоже потеряла руки, но хуже от этого она не стала», — добавляет художник.



«Мне приятно, что у нее нет имени — тем она интересней. Она как символ, у нее масса интерпретаций. У нее выразительные скулы, восточные черты лица», — описывает он изображенную девушку.



Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За эти годы скульптура стала местом притяжения. «Приезжают туристы, видимо, где-то в чатах друг другу про нее рассказывают. На нее вешают шарфы, бусы, а я их потом снимаю. Сейчас она уже достопримечательность».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

P.S.: за помощь в подготовке материала спасибо чату коломенского добрососедства.

