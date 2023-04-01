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    Александр Кержаков уволился из кипрского клуба. На его счету одна победа в шести матчах

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    3 комментария

    Кипрский футбольный клуб «Кармиотисса» объявил о расторжении контракта с главным тренером Александром Кержаковым. Сам экс-футболист в интервью официальному сайту команды заявил, что сейчас самое лучшее время для подобного решения.

    «Я хочу сказать кое-что о команде и о том, через что она проходит. Сейчас команде нужны некоторые изменения, сезон очень сложный. Я говорил с президентом, и я думаю, что сейчас самое подходящее время уйти. Этим я хочу помочь команде принять правильные решения. Я надеюсь, что они достигнут своей цели и останутся в чемпионате на следующий сезон», – заявил Кержаков.

    Александр Кержаков стал главным тренером «Кармиотиссы» 8 февраля. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых выиграла всего раз, еще однажды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

    После 29 матчей клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.

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    Комментарии 3

    Zet01 Апр 2023 в 23:42
    Не взлетел...
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