Наместника Киево-Печерской лавры на Украине отправили под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева на два месяца отправил под круглосуточный домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Петр Лебедь). Об этом 1 апреля сообщает ТАСС.



Павел, согласно решению, должен отбывать домашний арест вдали от Киево-Печерской лавры с электронным браслетом. Священника обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании действий России на Украине.



СБУ предъявила обвинение Павлу в субботу. Суд должен был избрать ему меру пресечения, однако настоятелю стало плохо, поэтому заседание перенесли на 3 апреля. Однако, когда священнослужитель уже был в больнице, заседание вновь решили возобновить, а Павла доставили в суд.

