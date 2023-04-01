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    Наместника Киево-Печерской лавры на Украине отправили под домашний арест

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    Шевченковский районный суд Киева на два месяца отправил под круглосуточный домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Петр Лебедь). Об этом 1 апреля сообщает ТАСС.

    Павел, согласно решению, должен отбывать домашний арест вдали от Киево-Печерской лавры с электронным браслетом. Священника обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании действий России на Украине.

    СБУ предъявила обвинение Павлу в субботу. Суд должен был избрать ему меру пресечения, однако настоятелю стало плохо, поэтому заседание перенесли на 3 апреля. Однако, когда священнослужитель уже был в больнице, заседание вновь решили возобновить, а Павла доставили в суд.

    10 марта дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» заявила о расторжении бессрочной аренды с УПЦ, сообщал ТАСС. Монахам предписали покинуть монастырь до 30 марта. Решение связали с якобы найденными нарушениями в использовании вверенного церкви имущества. Митрополит Павел назвал действия властей незаконными и заявил, что выселяться братия не собирается. Он обвинил в происходящем президента Владимира Зеленского. При этом Минкульт Украины допустил, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины, которую Московский патриархат считает раскольнической.

    В Кремле заявили, что «решительно осуждают» действия Киева. Дмитрий Песков подчеркнул, что в России «никто не останется безучастным» к судьбе монахов.

    В ноябре прошлого года СБУ пришла в лавру с обысками после появления в Сети записей богослужений, во время которых звучала песня со словами «звон плывет, плывет над Россией» и «пробуждается матушка-Русь». Было возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий, как писал РБК, силовики, среди прочего, нашли «пророссийскую литературу», наличные деньги и распечатку речи патриарха Кирилла.

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