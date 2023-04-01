Консул: Минимум пять туристов из РФ пострадали в аварии с автобусом на Кубе. Двоим сделали операции

Не менее пяти российских туристов пострадали в аварии с экскурсионным автобусом на Кубе. Двоим из них сделали операции, сообщает 1 апреля ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в этой стране Нану Мгеладзе.



По ее словам, ДТП произошло в окрестностях города Тринидад в центральной части Кубы. В автобусе также были туристы из Франции. Мгеладзе отметила, что из-за выехавшего навстречу большегруза автобусу пришлось сделать маневр, он упал в кювет и перевернулся.



В результате пятеро туристов из России получили ушибы и травмы разной степени тяжести.

