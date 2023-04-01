Bloomberg: Уход западных трейдеров зерна принесет России больше доходов и влияния

Уход с российского рынка нидерландской компании по торговле зерном Viterra и американского поставщика сельхозпродукции Cargill приведет к росту геополитического влияния и доходов Москвы. Об этом 1 апреля пишет Bloomberg.
По данным издания, уход этих компаний означает, что Россия, будучи крупнейшим экспортером пшеницы, «получит больше контроля над своими поставками продовольствия и увеличит прибыль».
Bloomberg сообщает, что финансируемые государством трейдеры «уже захватили большую часть рынка», когда президент Владимир Путин «сделал продовольственный суверенитет приоритетом своей политики». А с уходом западных компаний России «может быть проще использовать экспорт продовольствия в качестве инструмента геополитического влияния». При этом отмечается, что среди основных покупателей российского зерна остаются страны Ближнего Востока и Африки, которые «избегают резкой критики» боевых действий на Украине.
Однако же эксперты издания прогнозируют, что российские фермеры, скорее всего, могут понести убытки, ведь меньшее количество игроков на рынке снижает конкуренцию за их зерно.
Путин в конце февраля заявил, что Россия до конца текущего сельхозгода может довести экспорт зерна до