Bloomberg: Уход западных трейдеров зерна принесет России больше доходов и влияния

Уход с российского рынка нидерландской компании по торговле зерном Viterra и американского поставщика сельхозпродукции Cargill приведет к росту геополитического влияния и доходов Москвы. Об этом 1 апреля пишет Bloomberg.



По данным издания, уход этих компаний означает, что Россия, будучи крупнейшим экспортером пшеницы, «получит больше контроля над своими поставками продовольствия и увеличит прибыль».



Bloomberg сообщает, что финансируемые государством трейдеры «уже захватили большую часть рынка», когда президент Владимир Путин «сделал продовольственный суверенитет приоритетом своей политики». А с уходом западных компаний России «может быть проще использовать экспорт продовольствия в качестве инструмента геополитического влияния». При этом отмечается, что среди основных покупателей российского зерна остаются страны Ближнего Востока и Африки, которые «избегают резкой критики» боевых действий на Украине.

