Беглов заявил, что во всех районах Петербурга открылись реабилитационные центры для участников СВО

Реабилитационные и оздоровительные центры для участников боевых действий на Украине открылись во всех районах Петербурга. Такое заявление 1 апреля сделал губернатор Александр Беглов, пояснив, что эту работу власти города провели по поручению президента. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В субботу Беглов побывал в Амбулаторном центре здоровья на Мебельной улице, где помогают участникам СВО и их семьям. Здесь с ними работают психологи, а курс реабилитации подбирается индивидуально. Медпомощь бойцам оказывают врачи, в том числе с использованием установки магнитотурботрон — этот прибор, «одновременно воздействуя на различные органы, ткани и системы человека, оказывает комплексное лечебное, профилактическое и восстановительное действие». Конкретно в этом центре есть даже часовня.
Губернатор осмотрел кабинеты медиков, лечебной физкультуры и массажа, соляную пещеру и помещение для гидромассажа. Он также передал руководству центра сертификат на получение бытового оборудования.