    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-в

    758мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd77.32eur84.11

    Беглов заявил, что во всех районах Петербурга открылись реабилитационные центры для участников СВО

    3410
    35 комментариев

    Реабилитационные и оздоровительные центры для участников боевых действий на Украине открылись во всех районах Петербурга. Такое заявление 1 апреля сделал губернатор Александр Беглов, пояснив, что эту работу власти города провели по поручению президента. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

    ПоделитьсяПоделиться

    В субботу Беглов побывал в Амбулаторном центре здоровья на Мебельной улице, где помогают участникам СВО и их семьям. Здесь с ними работают психологи, а курс реабилитации подбирается индивидуально. Медпомощь бойцам оказывают врачи, в том числе с использованием установки магнитотурботрон — этот прибор, «одновременно воздействуя на различные органы, ткани и системы человека, оказывает комплексное лечебное, профилактическое и восстановительное действие». Конкретно в этом центре есть даже часовня.

    Губернатор осмотрел кабинеты медиков, лечебной физкультуры и массажа, соляную пещеру и помещение для гидромассажа. Он также передал руководству центра сертификат на получение бытового оборудования.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 35

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close