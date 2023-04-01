Новый выпуск шоу «Что было дальше?» с Хасбиком набрал больше 15 млн просмотров

Новый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?», который вышел 1 апреля эксклюзивно на платформе VK Видео, к половине восьмого вечера набрал 15,1 млн просмотров. «Лайк» ролику поставили больше 282 тысяч пользователей.



Гостями комиков из «ЧБД» в первом после долгого перерыва выпуске стали юморист, двукратный финалист КВН Богдан Лисевский и популярный блогер из Дагестана Хасбик. Ведущими шоу остались Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.



До этого последний эпизод «ЧБД» выходил в начале января 2022 года. В СМИ появлялись слухи о закрытии шоу.

