Воронежцы защитили ребенка от бродячих собак

В Железнодорожном районе Воронежа ребенок едва не стал жертвой бездомных животных. Они накинулись на мальчика, но были отогнаны очевидцами.



Видео инцидента появилось в соцсетях вечером 31 марта. Камеры зафиксировали, как два пса внезапно набросились на бегающего во дворе мальчика. Неравнодушные очевидцы сразу же бросились бедолаге на помощь и прогнали дворняг.



Региональное управление Следственного комитета начало проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за отлов беспризорных животных. Пострадавшего и очевидцев уже опросили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

