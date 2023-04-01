    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    757мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd77.32eur84.11

    Воронежцы защитили ребенка от бродячих собак

    1824
    19 комментариев

    В Железнодорожном районе Воронежа ребенок едва не стал жертвой бездомных животных. Они накинулись на мальчика, но были отогнаны очевидцами.

    Видео инцидента появилось в соцсетях вечером 31 марта. Камеры зафиксировали, как два пса внезапно набросились на бегающего во дворе мальчика. Неравнодушные очевидцы сразу же бросились бедолаге на помощь и прогнали дворняг.

    Региональное управление Следственного комитета начало проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за отлов беспризорных животных. Пострадавшего и очевидцев уже опросили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close