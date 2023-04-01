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    «Ирония судьбы», но криминальная. В Екатеринбурге грузчик избил и ограбил перепутавшего квартиры пьяного слесаря

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    Екатеринбургский слесарь, будучи сильно пьян, перепутал подъезды и пришел в чужую квартиру. За это его избил и ограбил грузчик, которого вызвала на подмогу живущая в той квартире сестра.

    Об истории, начинавшейся в духе «Иронии судьбы», 1 апреля рассказывает Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД Екатеринбурга. Живущий в доме на Сухоложской улице 47-летний слесарь-ремонтник зашел в другой подъезд и стал стучать, как он думал, в свою дверь. Хозяйка квартиры и дети испугались, а гость и не думал уходить, поэтому женщина позвонила 25-летнему брату.

    Следствие полагает, что последний, приехав на место, избил слесаря до потери сознания и забрал его личные вещи и деньги. Якобы его оппонент получил ушиб головного мозга и ушиб скулы, а также лишился 25 тысяч рублей, телефона, банковской карты и документов. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение местной больницы, где он впал в кому.

    Подозреваемого задержали — это не имевший проблем с законом водитель-грузчик из частной организации. Он признался в содеянном и добавил, что похищенное уже сбыл и потратил.

    Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурант арестован.

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