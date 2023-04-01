«Ирония судьбы», но криминальная. В Екатеринбурге грузчик избил и ограбил перепутавшего квартиры пьяного слесаря

Екатеринбургский слесарь, будучи сильно пьян, перепутал подъезды и пришел в чужую квартиру. За это его избил и ограбил грузчик, которого вызвала на подмогу живущая в той квартире сестра.



Об истории, начинавшейся в духе «Иронии судьбы», 1 апреля рассказывает Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД Екатеринбурга. Живущий в доме на Сухоложской улице 47-летний слесарь-ремонтник зашел в другой подъезд и стал стучать, как он думал, в свою дверь. Хозяйка квартиры и дети испугались, а гость и не думал уходить, поэтому женщина позвонила 25-летнему брату.

