В деле обчищавшей машины троицы появилась пачка новых эпизодов. Следствие полагает, что они лишили петербуржцев 1,6 млн

В деле троих гостей Петербурга с юга, которых задержали в прошлом году по делу о хищении имущества из машин, появилось немало новых эпизодов. Раньше их было всего три, теперь — 19.



Накануне фигурантам предъявили окончательное обвинение, стало известно «Фонтанке» 1 апреля. Им вменяют организацию и участие в преступной группе, созданной для совершения краж.



По предварительным данным, всего троица присвоила имущество и деньги на 1,6 миллиона рублей. Следствие полагает, что чаще всего они орудовали на парковке у торгового центра на улице Тельмана. В деле по этому адресу значится семь эпизодов почти на 660 тысяч, причем 248 из них пришлись на одну машину. Кроме того, следствие полагает, что побывали они у двух ТЦ на улице Руставели, в один день вынесли добро из двух машин на Искровском проспекте, а также в разное время прикарманили имущество из автомобилей на Пулковском шоссе, проспектах Большевиков, Дальневосточном, Индустриальном и Заневском.

