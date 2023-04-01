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    В деле обчищавшей машины троицы появилась пачка новых эпизодов. Следствие полагает, что они лишили петербуржцев 1,6 млн

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    В деле троих гостей Петербурга с юга, которых задержали в прошлом году по делу о хищении имущества из машин, появилось немало новых эпизодов. Раньше их было всего три, теперь — 19.

    Накануне фигурантам предъявили окончательное обвинение, стало известно «Фонтанке» 1 апреля. Им вменяют организацию и участие в преступной группе, созданной для совершения краж.

    По предварительным данным, всего троица присвоила имущество и деньги на 1,6 миллиона рублей. Следствие полагает, что чаще всего они орудовали на парковке у торгового центра на улице Тельмана. В деле по этому адресу значится семь эпизодов почти на 660 тысяч, причем 248 из них пришлись на одну машину. Кроме того, следствие полагает, что побывали они у двух ТЦ на улице Руставели, в один день вынесли добро из двух машин на Искровском проспекте, а также в разное время прикарманили имущество из автомобилей на Пулковском шоссе, проспектах Большевиков, Дальневосточном, Индустриальном и Заневском.

    Все уголовные дела объединили в одно производство. Фигуранты всё ещё остаются под стражей, добавили в пресс-службе ГУ МВД. Это два 44-летних уроженца Абхазии, одного из которых судили за наркотики, и 55-летний — Южной Осетии.

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