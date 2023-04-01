Москвичка пошла в аптеку и провалилась

Столичная прокуратура начала проверку после травмирования женщины на юго-востоке Москвы. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
История такая: днем в субботу 27-летняя москвичка пошла в аптеку на Краснодарской улице, однако у входа обрушилось крыльцо, женщина провалилась. В результате пострадавшая получила травму живота и попала в больницу.
«При наличии оснований в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — заявили в прокуратуре. Материалы также переданы в Следственный комитет.