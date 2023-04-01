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    Встреча с вооруженной парочкой лишила петербуржца кошелька и телефона. Полиция показала нападение

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    Петербуржец заявил, что на улице Оптиков на него напали незнакомцы с пистолетом и отняли телефон и кошелек. Подозреваемых уже задержали.

    пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Видео с места событий 1 апреля публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На кадрах видно, как человек, упав на снег, пытается отбиться от двоих мужчин. Сообщение об этом конфликте в полицию поступило накануне — 51-летний пострадавший заявил, что встретил агрессоров у дома 38. В кошельке, по его словам, было 13 тысяч рублей.

    Через несколько минут патрульно-постовая служба остановила предполагаемых нападавших на Туристской улице. Одному из них 27 лет, другому — 23. У товарищей изъяли не только пневматический пистолет, но и муляж гранаты.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    По данным «Фонтанки», общий ущерб от действий нападавших составил 58 тысяч рублей. Также известно, что младшего задержанного уже судили за грабеж, кражу и мошенничество. Пока что в отношении молодых людей составили протоколы о мелком хулиганстве.

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