Пятикласснику из Никольского выстрелили в лицо. Подозреваемый «промазал»

В Тосненском районе Ленобласти полицейские задержали подростка, который мог подпортить каникулы пятикласснику. Юноша заявил, что хотел пальнуть в сторону, но случайно попал в школьника.
Скорую вызвали прошлым вечером на Советский проспект в городе Никольское, туда же отправилась и полиция. У одного из домов сотрудники нашли 11-летнего мальчика со ссадиной нижней челюсти. Вместе с ним была 17-летняя второкурсница колледжа, которая рассказала о незнакомце, который якобы внезапно выстрелил в лицо ребенку и скрылся, сообщает 1 апреля пресс-служба регионального ГУ МВД.
В травмпункте школьнику оказали медпомощь и отпустили домой. Скоро недалеко от места происшествия задержали 17-летнего подозреваемого. Он объяснил, что никого поранить не хотел, а свой пистолет — пневматический — выкинул в реку Тосну.
Возбуждено дело о хулиганстве — по данным «Фонтанки», заявление написал отец мальчика. Подросток отпущен под обязательство о явке.