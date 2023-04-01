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    Пятикласснику из Никольского выстрелили в лицо. Подозреваемый «промазал»

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    В Тосненском районе Ленобласти полицейские задержали подростка, который мог подпортить каникулы пятикласснику. Юноша заявил, что хотел пальнуть в сторону, но случайно попал в школьника.

    Скорую вызвали прошлым вечером на Советский проспект в городе Никольское, туда же отправилась и полиция. У одного из домов сотрудники нашли 11-летнего мальчика со ссадиной нижней челюсти. Вместе с ним была 17-летняя второкурсница колледжа, которая рассказала о незнакомце, который якобы внезапно выстрелил в лицо ребенку и скрылся, сообщает 1 апреля пресс-служба регионального ГУ МВД.

    В травмпункте школьнику оказали медпомощь и отпустили домой. Скоро недалеко от места происшествия задержали 17-летнего подозреваемого. Он объяснил, что никого поранить не хотел, а свой пистолет — пневматический — выкинул в реку Тосну.

    Возбуждено дело о хулиганстве — по данным «Фонтанки», заявление написал отец мальчика. Подросток отпущен под обязательство о явке.

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