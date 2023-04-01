Страсти в Новом Девяткино. Муж умер от раны между ног, а жена говорит, что он сам виноват

Житель Нового Девяткино умер в машине скорой помощи с раной паховой области. Его жена заявила, что супруг сам себя случайно порезал, пытаясь открыть ножом банку.



Медики приехали в квартиру дома по улице Энергетиков поздним вечером два дня назад, стало известно «Фонтанке» 1 апреля. Раненого 37-летнего мужчину повезли в Токсовскую больницу, но на территории медучреждения он скончался.



Уже ночью в его квартиру приехала следственно-оперативная группа. Там находилась весьма нетрезвая 42-летняя супруга погибшего, которая рассказала свою версию произошедшего. Она также уточнила, что сама вызвала мужу скорую.

