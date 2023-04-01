    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, с-в

    754мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.32eur84.11

    Страсти в Новом Девяткино. Муж умер от раны между ног, а жена говорит, что он сам виноват

    5924
    28 комментариев

    Житель Нового Девяткино умер в машине скорой помощи с раной паховой области. Его жена заявила, что супруг сам себя случайно порезал, пытаясь открыть ножом банку.

    Медики приехали в квартиру дома по улице Энергетиков поздним вечером два дня назад, стало известно «Фонтанке» 1 апреля. Раненого 37-летнего мужчину повезли в Токсовскую больницу, но на территории медучреждения он скончался.

    Уже ночью в его квартиру приехала следственно-оперативная группа. Там находилась весьма нетрезвая 42-летняя супруга погибшего, которая рассказала свою версию произошедшего. Она также уточнила, что сама вызвала мужу скорую.

    Женщину поместили в спецприемник с протоколом о мелком хулиганстве. И задержанная, и погибший не раз попадали в поле зрения полиции: оба за наркотики, а также она — за кражу и мошенничество, а он — за грабеж.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 28

    Znatok7801 Апр 2023 в 14:41
    Зоопарк.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close