Страсти в Новом Девяткино. Муж умер от раны между ног, а жена говорит, что он сам виноват

Житель Нового Девяткино умер в машине скорой помощи с раной паховой области. Его жена заявила, что супруг сам себя случайно порезал, пытаясь открыть ножом банку.
Медики приехали в квартиру дома по улице Энергетиков поздним вечером два дня назад, стало известно «Фонтанке» 1 апреля. Раненого 37-летнего мужчину повезли в Токсовскую больницу, но на территории медучреждения он скончался.
Уже ночью в его квартиру приехала следственно-оперативная группа. Там находилась весьма нетрезвая 42-летняя супруга погибшего, которая рассказала свою версию произошедшего. Она также уточнила, что сама вызвала мужу скорую.
Женщину поместили в спецприемник с протоколом о мелком хулиганстве. И задержанная, и погибший не раз попадали в поле зрения полиции: оба за наркотики, а также она — за кражу и мошенничество, а он — за грабеж.