Важного сотрудника петербургского завода задержали по подозрению в многолетних приставаниях к племяннице

Петербурженка заявила, что несколько лет ее дочери домогался родной дядя. Подозреваемый уже задержан по делу о насильственных действиях сексуального характера.



По словам горожанки, с 2017 года в квартире дома на улице Савушкина он проявлял нездоровый интерес к ее дочери, которая приходила в гости к дяде и бабушке. Якобы это началось, когда девочке было 9 лет.



Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, мужчину задержали на той же улице два дня назад. По предварительным данным, подозреваемый — не самый рядовой сотрудник одного из петербургских заводов. Ему 36 лет, ранее проблем с законом он не имел. Мужчину временно поместили в изолятор.

