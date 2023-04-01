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    Важного сотрудника петербургского завода задержали по подозрению в многолетних приставаниях к племяннице

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    Петербурженка заявила, что несколько лет ее дочери домогался родной дядя. Подозреваемый уже задержан по делу о насильственных действиях сексуального характера.

    По словам горожанки, с 2017 года в квартире дома на улице Савушкина он проявлял нездоровый интерес к ее дочери, которая приходила в гости к дяде и бабушке. Якобы это началось, когда девочке было 9 лет.

    Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, мужчину задержали на той же улице два дня назад. По предварительным данным, подозреваемый — не самый рядовой сотрудник одного из петербургских заводов. Ему 36 лет, ранее проблем с законом он не имел. Мужчину временно поместили в изолятор.

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