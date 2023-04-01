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    СК заинтересовался падением глыбы льда на молодого туриста на Невском

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    Петербургские следователи проводят проверку по факту падения глыбы льда на Невском проспекте на 20-летнего туриста. Молодой человек получил травму головы, сообщает 1 апреля пресс-служба ведомства.

    Информацию об инциденте в СК получили из социальных сетей и СМИ, в публикациях которых также «отмечается ненадлежащая работа коммунальных служб по очистке многоэтажных зданий от снега и наледи, ставшая причиной указанного происшествия».

    Глава СКР Александр Бастрыкин поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. главы петербургского управления Олегу Бобкову доложить о результатах.

    Судя по всему, речь идет об инциденте, произошедшем 30 марта. СМИ писали, что в тот день в травмпункт обратился 20-летний житель подмосковного города Королева, на которого упал лёд с крыши дома 88 по Невскому проспекту. Сообщалось, что молодой человек получил черепно-мозговую травму, однако от госпитализации отказался.

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