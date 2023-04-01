    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, с-в

    754мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.32eur84.11

    Мокрый снег и гололёд. Погода в Петербурге «не заметила» апрель

    4227
    4 комментария
    Фото: Михаил Огнев / архив «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Весенняя «зима» всё ещё продолжает хозяйничать в Петербурге, 1 апреля погода в городе формируется под влиянием северо-восточной периферии циклона.

    По словам ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, в Северной столице сохранится облачная погода и пройдет мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. К 12 часам дня в городе установились –0,3 градуса, в течение дня температура воздуха может достичь +2.

    Ночью опять придут заморозки и будет до –2...–4 градусов. Днем потеплеет до 0...+2. Без гололедицы не обойдется. «Фонтанка» также советует почаще смотреть наверх из-за опасности падения наледи.

    Фото: Михаил Огнев / архив «Фонтанки»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close