Мокрый снег и гололёд. Погода в Петербурге «не заметила» апрель

Весенняя «зима» всё ещё продолжает хозяйничать в Петербурге, 1 апреля погода в городе формируется под влиянием северо-восточной периферии циклона.
По словам ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, в Северной столице сохранится облачная погода и пройдет мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. К 12 часам дня в городе установились –0,3 градуса, в течение дня температура воздуха может достичь +2.
Ночью опять придут заморозки и будет до –2...–4 градусов. Днем потеплеет до 0...+2. Без гололедицы не обойдется. «Фонтанка» также советует почаще смотреть наверх из-за опасности падения наледи.