Петербуржца заподозрили в домогательствах «падчерицы». Ее прабабушка показала полиции интимное видео

Пожилая жительница Тихвина заявила, что сожитель ее внучки приставал к ее 12-летней правнучке. Свои слова она подтвердила видеозаписью с интимной сценой между мужчиной и школьницей.
Пожилая женщина обратилась в полицию накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля. Скоро в квартире дома на Пловдивской улице задержали 36-летнего безработного мужчину, о котором говорила заявительница.
По словам 32-летней матери девочки, раньше школьница о приставаниях со стороны «отчима» не рассказывала. При осмотре в больнице у несовершеннолетней не нашли признаков сексуального насилия, как и других повреждений.
Пока что мужчина получил протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Он остался в помещении для задержанных. Известно, что много лет назад он попал в поле зрения полиции из-за причинения легкого вреда здоровью человека, но потом дело прекратили.
Изъят телефон матери девочки. Скоро история может стать уголовным делом.