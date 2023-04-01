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    Петербуржца заподозрили в домогательствах «падчерицы». Ее прабабушка показала полиции интимное видео

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    Пожилая жительница Тихвина заявила, что сожитель ее внучки приставал к ее 12-летней правнучке. Свои слова она подтвердила видеозаписью с интимной сценой между мужчиной и школьницей.

    Пожилая женщина обратилась в полицию накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля. Скоро в квартире дома на Пловдивской улице задержали 36-летнего безработного мужчину, о котором говорила заявительница.

    По словам 32-летней матери девочки, раньше школьница о приставаниях со стороны «отчима» не рассказывала. При осмотре в больнице у несовершеннолетней не нашли признаков сексуального насилия, как и других повреждений.

    Пока что мужчина получил протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Он остался в помещении для задержанных. Известно, что много лет назад он попал в поле зрения полиции из-за причинения легкого вреда здоровью человека, но потом дело прекратили.

    Изъят телефон матери девочки. Скоро история может стать уголовным делом.

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