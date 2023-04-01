Петербуржца заподозрили в домогательствах «падчерицы». Ее прабабушка показала полиции интимное видео

Пожилая жительница Тихвина заявила, что сожитель ее внучки приставал к ее 12-летней правнучке. Свои слова она подтвердила видеозаписью с интимной сценой между мужчиной и школьницей.



Пожилая женщина обратилась в полицию накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля. Скоро в квартире дома на Пловдивской улице задержали 36-летнего безработного мужчину, о котором говорила заявительница.



По словам 32-летней матери девочки, раньше школьница о приставаниях со стороны «отчима» не рассказывала. При осмотре в больнице у несовершеннолетней не нашли признаков сексуального насилия, как и других повреждений.

