Петербургский школьник утром не вышел из комнаты. Позже родители нашли его мертвым

Родители петербургского школьника утром ушли на работу, а потом не смогли дозвониться до сына. Вернувшись домой, мать обнаружила подростка мертвым.



Сообщение о трупе в квартире дома на Дунайском проспекте поступило в полицию накануне днем, стало известно «Фонтанке» 1 апреля. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила в помещении тело 15-летнего девятиклассника — без признаков насильственной смерти.



Мать школьника рассказала, что утром родители не стали будить сына — у него были каникулы. Накануне гулять он не выходил. Днем, заподозрив неладное, женщина вернулась домой и нашла тело сына в кровати.

