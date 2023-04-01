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    Петербургский школьник утром не вышел из комнаты. Позже родители нашли его мертвым

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    Родители петербургского школьника утром ушли на работу, а потом не смогли дозвониться до сына. Вернувшись домой, мать обнаружила подростка мертвым.

    Сообщение о трупе в квартире дома на Дунайском проспекте поступило в полицию накануне днем, стало известно «Фонтанке» 1 апреля. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила в помещении тело 15-летнего девятиклассника — без признаков насильственной смерти.

    Мать школьника рассказала, что утром родители не стали будить сына — у него были каникулы. Накануне гулять он не выходил. Днем, заподозрив неладное, женщина вернулась домой и нашла тело сына в кровати.

    Известно, что подросток жил в полной благополучной семье. На учетах не состоял, занимался большим теннисом. Отец мальчика работает на складе строительной компании, мать — начальник одного из отделов другой фирмы того же профиля. Из квартиры в числе прочих интересных для следствия вещей изъяли пустые бутылки из-под алкоголя.

    Как писала «Фонтанка», на днях 16-летнему подростку стало плохо на станции метро «Лиговский проспект». У него были припадки, похожие на эпилептический приступ, в больнице у юноши остановилось сердце.

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