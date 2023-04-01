Петербургский школьник утром не вышел из комнаты. Позже родители нашли его мертвым

Родители петербургского школьника утром ушли на работу, а потом не смогли дозвониться до сына. Вернувшись домой, мать обнаружила подростка мертвым.
Сообщение о трупе в квартире дома на Дунайском проспекте поступило в полицию накануне днем, стало известно «Фонтанке» 1 апреля. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила в помещении тело 15-летнего девятиклассника — без признаков насильственной смерти.
Мать школьника рассказала, что утром родители не стали будить сына — у него были каникулы. Накануне гулять он не выходил. Днем, заподозрив неладное, женщина вернулась домой и нашла тело сына в кровати.
Известно, что подросток жил в полной благополучной семье. На учетах не состоял, занимался большим теннисом. Отец мальчика работает на складе строительной компании, мать — начальник одного из отделов другой фирмы того же профиля. Из квартиры в числе прочих интересных для следствия вещей изъяли пустые бутылки из-под алкоголя.
Как писала «Фонтанка», на днях 16-летнему подростку стало плохо на станции метро «Лиговский проспект». У него были припадки, похожие на эпилептический приступ, в больнице у юноши остановилось сердце.