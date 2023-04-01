Наркотики, галлюцинации, тревога, нож. В Москве отправили под стражу обвиняемого в убийстве девушки

В Москве суд отправил под стражу до 29 мая 26-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве девушки. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Молодой человек против меры пресечения возражал, сказал, что признаёт вину и раскаивается.



Мужчина рассказал, что регулярно употреблял наркотики, в связи с чем вечером 28 марта находился в состоянии тревоги и видел галлюцинации. Он начал душить свою девушку, она при этом сопротивлялась и царапалась. Потом он начал бить её головой об пол, а затем взял нож и начал наносить ей удары в голову, шею, руки, пока она не перестала сопротивляться. Через какое-то время он взял вещи и ушёл из квартиры, но потом несколько раз возвращался и снова уходил.

