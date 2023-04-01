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    Четырнадцатилетней Насте срочно требуется дорогая операция

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    У Насти сколиоз 4-й степени. Болезнь прогрессирует и грозит серьёзными осложнениями. Врачи настаивают на немедленной операции, но она платная и стоит огромных денег. Значительная часть суммы уже собрана, осталось совсем немного.

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    «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

    Настя Захарова, 14 лет.

    Прогрессирующий сколиоз 4-й степени.

    Спасёт операция. Не хватает 205 938 ₽.

    «Дочка родилась здоровой, росла активной и любознательной. С детства занималась танцами, затем хоккеем на траве. Но в одиннадцать лет Настя стала жаловаться на боли в спине, и я заметила у неё ухудшение осанки. Обследование выявило сколиоз 2-й степени.

    Настя проходила курсы массажа и ЛФК, носила жёсткий корсет. Но это не помогло: через год искривление усилилось, сколиоз достиг 3-й степени, и справа появился горбик. За прошлое лето Настя резко подросла, и её состояние ещё ухудшилось.

    Сейчас у дочки самая тяжелая степень сколиоза — 4-я. Правое плечо стало выше левого, слева и справа образовались горбики. Настя тяжело дышит, стала быстро уставать, усилились боли в спине, после школы дочка сразу ложится отдохнуть.

    Чтобы устранить искривление и избежать тяжёлых осложнений, нужна срочная операция. По месту жительства необходимое хирургическое лечение нам предложить не могут. Рекомендовали обратиться в клинику в Петербурге, где работают врачи с большим опытом в исправлении сложных сколиозов. И Настю готовы принять, но подобные операции в этой клинике не оплачиваются из госбюджета. Прошу вас, помогите спасти дочку! Самой мне не по силам её оплатить». Ирина Захарова, Московская область.

    Андрей Першин, заместитель главного врача по хирургии Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (Санкт-Петербург):

    «У Насти юношеский идиопатический сколиоз 4-й степени, прогрессирующее течение. Учитывая стремительно усиливающееся искривление и высокий риск развития дыхательных и неврологических нарушений, требуется безотлагательное хирургическое лечение. Мы выведем позвоночник в максимально правильное положение и зафиксируем его в этом положении специальной металлоконструкцией».

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

    ИЛИ ЗДЕСЬ

    Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

    Контакты для оказания помощи:

    8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

    тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

    В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

    Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

    Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

    Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

    Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

    За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

    В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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