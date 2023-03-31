Самолёт из Нарьян-Мара не долетел до Петербурга из-за неубранной стойки шасси

Пассажиры авиакомпании «РусЛайн», которые рассчитывали к выходным оказаться в Петербурге, вынуждены задержаться за полярным кругом. Вылетев из Нарьян-Мара 31 марта, они вернулись туда же.

Как следует из онлайн табло петербургского аэропорта, рейс из Нарьян-Мара опаздывает в Пулково почти на 19 часов. Согласно расписанию, самолёт, который должен был приземлиться незадолго до половины восьмого часа вечера пятницы, ждут не раньше двух часов дня субботы, 1 апреля.

В пресс-службе АО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд» сообщили, что после взлёта у воздушного судна не убралась передняя стойка шасси. После полутора часов в воздухе борт с 45 пассажирами благополучно вернулся в аэропорт вылета, пишет NAO24.ru. В Петербург их обещают отправить 1 апреля.