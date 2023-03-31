    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, с-в

    754мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd77.32eur84.11

    Самолёт из Нарьян-Мара не долетел до Петербурга из-за неубранной стойки шасси

    1741
    1 комментарий

    Пассажиры авиакомпании «РусЛайн», которые рассчитывали к выходным оказаться в Петербурге, вынуждены задержаться за полярным кругом. Вылетев из Нарьян-Мара 31 марта, они вернулись туда же.

    Как следует из онлайн табло петербургского аэропорта, рейс из Нарьян-Мара опаздывает в Пулково почти на 19 часов. Согласно расписанию, самолёт, который должен был приземлиться незадолго до половины восьмого часа вечера пятницы, ждут не раньше двух часов дня субботы, 1 апреля.

    В пресс-службе АО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд» сообщили, что после взлёта у воздушного судна не убралась передняя стойка шасси. После полутора часов в воздухе борт с 45 пассажирами благополучно вернулся в аэропорт вылета, пишет NAO24.ru. В Петербург их обещают отправить 1 апреля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Авиация
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close