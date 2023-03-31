В Московском зоопарке ищут отравителей кондора Кузи. Птице предстоит длительное лечение

На днях в Московском зоопарке пострадал кондор Кузя. Зоологи нашли его в поилке, он не поднимал головы и дергался в судорогах. В зоопарке предполагают, что кондора кто-то отравил — сотрудники нередко замечали, как посетители пытались дать птицам еду через решетку. Сейчас служба безопасности просматривает записи с камер, чтобы найти тех, кто едва не убил Кузю. Об этом в телеграм-канале рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.



Кондор был доставлен в ветеринарный корпус, там ему сделали гастроскопию, промыли желудок и поставили капельницу. Сейчас Кузя в тяжелом состоянии, ему предстоит длительное лечение.

