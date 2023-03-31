    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd77.32eur84.11

    В Московском зоопарке ищут отравителей кондора Кузи. Птице предстоит длительное лечение

    976
    2 комментария

    На днях в Московском зоопарке пострадал кондор Кузя. Зоологи нашли его в поилке, он не поднимал головы и дергался в судорогах. В зоопарке предполагают, что кондора кто-то отравил — сотрудники нередко замечали, как посетители пытались дать птицам еду через решетку. Сейчас служба безопасности просматривает записи с камер, чтобы найти тех, кто едва не убил Кузю. Об этом в телеграм-канале рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

    Кондор был доставлен в ветеринарный корпус, там ему сделали гастроскопию, промыли желудок и поставили капельницу. Сейчас Кузя в тяжелом состоянии, ему предстоит длительное лечение.

    Светлана Акулова напомнила, что кормить животных в зоопарке нельзя, за исключением отдельно оговоренных случаев.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Московский зоопаркЗоопаркЖивотныеПтицыКондоры
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close