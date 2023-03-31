Ученый расскажет о теориях эволюции старения: как и почему меняется продолжительность жизни

Одни ученые считают, что некоторые гены, активизируясь, «запускают» старение. Другие полагают, что дело в гормонах. Третьи — что организм естественным образом со временем слабеет, чаще болеет и хуже восстанавливается. И это только три предположения. Старение могло бы считаться совершенно естественным процессом, если бы человечеству не дало надежду крайне несимпатичное с виду животное — знаменитый голый землекоп. Некоторые из этих грызунов доживали до 40 лет. Это все равно что человек жил бы тысячу-полторы тысячи лет. И важно не количество лет, а их качество: старый голый землекоп не отличается принципиально от молодого. В названиях некоторых существ слово «бессмертный» — не метафора. Например, бессмертная медуза Turritopsis dohrnii, в отличие от прочих медуз, способна на любой стадии своего развития вернуться в стадию полипов, а из колонии полипов снова стать медузой. Беспозвоночное гидра тоже могла бы жить вечно, если бы не хищники и болезни (но не «естественный процесс старения»).

