В кино — триллер с Кириллом Кяро про погоню за хайпом

6 апреля состоится премьера фильма Карена Оганесяна («Я остаюсь», «Игра на выживание») «Прямой эфир». В центре сюжета — блогер-миллионник Егор (Павел Чернышёв), который отправляется на тест-драйв автомобиля на Кавказ. Сопровождающий его сотрудник автофирмы Александр (Кирилл Кяро) случайно наступает на боевую мину. Егор видит в этом возможность так хайпануть, как никогда раньше, и неважно, что ценой этого может стать человеческая жизнь.
Фильм снимался в Москве и в Северной Осетии, в селении Даргавс, которое славится своим комплексом древних захоронений «Город мертвых». Премьера триллера состоялась на фестивале «Новый сезон», который прошел на курорте «Роза Хутор» в Сочи в 2022 году.
18+
Федор Дубшан