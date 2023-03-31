    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.32eur84.11

    В кино — триллер с Кириллом Кяро про погоню за хайпом

    362
    обсудить
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    6 апреля состоится премьера фильма Карена Оганесяна («Я остаюсь», «Игра на выживание») «Прямой эфир». В центре сюжета — блогер-миллионник Егор (Павел Чернышёв), который отправляется на тест-драйв автомобиля на Кавказ. Сопровождающий его сотрудник автофирмы Александр (Кирилл Кяро) случайно наступает на боевую мину. Егор видит в этом возможность так хайпануть, как никогда раньше, и неважно, что ценой этого может стать человеческая жизнь.

    Фильм снимался в Москве и в Северной Осетии, в селении Даргавс, которое славится своим комплексом древних захоронений «Город мертвых». Премьера триллера состоялась на фестивале «Новый сезон», который прошел на курорте «Роза Хутор» в Сочи в 2022 году.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close