Мимы и клоуны прошествуют по городу и рассмешат целый трамвай

В День смеха, в первый день апреля, клоун-мим-театр «Мимигранты» и его друзья из разных городов и стран выходят на улицы со «Смешным фестивалем» (0+). Шествия, шоу и показы спектаклей от разных творческих групп продлятся с 1 по 9 апреля.

В полдень 1 апреля, после выстрела пушки Петропавловской крепости, на Заячьем острове стартует яркое шествие артистов и клоунов. К 13:00 они окажутся у главной сцены и устроят «фейерверк эмоций».

Следующий день будет посвящён тем, кто чувствует, что ещё не вырос, и выразится это в «Детском марафоне юмора и смеха». Сюрпризы для зрителей «от 3 до 103 лет» будут случаться на четвертом этаже ДК имени Кирова, где сейчас обитают «Мимигранты». Пространство превратится в мир большой детской театральной сказки с интерактивными спектаклями, играми и мастер-классами, зайцами-скоморохами и даже отсылками к Хармсу.

Не менее важная часть программы — «День витамина С» 4 апреля. Актеры, мимы, клоуны захватят город и превратят маршрут трамвая № 6, который идëт от площади Ленина до улицы Кораблестроителей, в источник «оранжевого настроения». Будут показывать фокусы и всячески веселить пассажиров.

На витаминном флешмобе «Смешной фестиваль» не закончится. Театр «Гуан Инь» из Китая, Ереванский государственный театр пантомимы из Армении, коллектив «PARTAL», базирующийся в Крыму, с 6 по 8 апреля поочерёдно дадут озорные представления для зрителей разного возраста. Вход на показы обычно свободный, больше информации можно найти в социальных сетях организаторов https://m.vk.com/smeshnoy_fest.



Финальным аккордом должен стать гала-концерт «Гоголь-Моголь». 9 апреля в 18:00 участники праздника-марафона попрощаются друг с другом и со зрителями и разъедутся готовить программу на следующий год.

