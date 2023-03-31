    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.32eur84.11

    Мимы и клоуны прошествуют по городу и рассмешат целый трамвай

    671
    обсудить

    В День смеха, в первый день апреля, клоун-мим-театр «Мимигранты» и его друзья из разных городов и стран выходят на улицы со «Смешным фестивалем» (0+). Шествия, шоу и показы спектаклей от разных творческих групп продлятся с 1 по 9 апреля.

    Фото: vk.com/smeshnoy_fest
    ПоделитьсяПоделиться

    В полдень 1 апреля, после выстрела пушки Петропавловской крепости, на Заячьем острове стартует яркое шествие артистов и клоунов. К 13:00 они окажутся у главной сцены и устроят «фейерверк эмоций».

    Следующий день будет посвящён тем, кто чувствует, что ещё не вырос, и выразится это в «Детском марафоне юмора и смеха». Сюрпризы для зрителей «от 3 до 103 лет» будут случаться на четвертом этаже ДК имени Кирова, где сейчас обитают «Мимигранты». Пространство превратится в мир большой детской театральной сказки с интерактивными спектаклями, играми и мастер-классами, зайцами-скоморохами и даже отсылками к Хармсу.

    Не менее важная часть программы — «День витамина С» 4 апреля. Актеры, мимы, клоуны захватят город и превратят маршрут трамвая № 6, который идëт от площади Ленина до улицы Кораблестроителей, в источник «оранжевого настроения». Будут показывать фокусы и всячески веселить пассажиров.

    На витаминном флешмобе «Смешной фестиваль» не закончится. Театр «Гуан Инь» из Китая, Ереванский государственный театр пантомимы из Армении, коллектив «PARTAL», базирующийся в Крыму, с 6 по 8 апреля поочерёдно дадут озорные представления для зрителей разного возраста. Вход на показы обычно свободный, больше информации можно найти в социальных сетях организаторов https://m.vk.com/smeshnoy_fest.

    Финальным аккордом должен стать гала-концерт «Гоголь-Моголь». 9 апреля в 18:00 участники праздника-марафона попрощаются друг с другом и со зрителями и разъедутся готовить программу на следующий год.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/smeshnoy_fest

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close