Ядро русского мира и угроза от США. Что говорится в новой концепции внешней политики Кремля

Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Президент Владимир Путин 31 марта подписал новую концепцию внешней политики России. В ней нашлось место «гибридной войне» со стороны США, «добрососедству» с ближним зарубежьем и праву на асимметричный ответ. «Фонтанка» кратко пересказывает этот концептуальный во всех смыслах документ.



Кризис мироустройства В концепции есть раздел про основные тенденции и перспективы развития мира. Там заявлено, что «человечество переживает эпоху революционных перемен», а параллельно «продолжается формирование более справедливого, многополярного мира». То есть раньше колониальные державы забирали ресурсы зависимых территорий и тем самым обеспечивали себе опережающий рост, но теперь эта модель уходит в прошлое.



Эти «в целом благоприятные изменения» не радуют страны, «привыкшие мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма», которые используют различные способы давления (в том числе в обход ООН), провоцируют госперевороты, вооруженные конфликты, манипулируют сознанием отдельных групп и народов, навязывают «деструктивные неолиберальные идеологические установки». При этом давят на ООН и другие институты, что обесценивает их как площадки для совместной работы.



Одновременно в концепции подчеркиваются кризис экономической глобализации и рост силового фактора в международных отношениях. Все это «усиливает риски столкновений между крупными государствами, в том числе с участием ядерных держав». В целом это названо «кризисом мироустройства», в ответ на который страны, находящиеся под давлением, начинают сотрудничать между собой.



События последнего года в документе решили назвать «принятыми Российской Федерацией мерами по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении», которые стали предлогом для развязывания «гибридной войны нового типа» со стороны США. «Это не было выбором Российской Федерации. Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и рассчитывает, что в дальнейшем государства, принадлежащие к западному сообществу, осознают бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций, примут во внимание сложные реалии многополярного мира и вернутся к прагматичному взаимодействию с Россией», — говорится в документе.





Многополярность должна быть многополярной

Справедливый миропорядок, по концепции, — это равенство государств, неприятие гегемонии, которое соседствует с «ответственным лидерством ведущих государств», невмешательство во внутренние дела, многообразие культур и т.д.



В этом же блоке — устранение «рудиментов доминирования США и других недружественных государств», а также «восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма». Одновременно Россия намерена способствовать укреплению и других организаций — БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), РИК (Россия, Индия, Китай) и других объединений «с весомым участием России».



Культурная сторона вопроса выражена в защите «универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей (в том числе этических норм, общих для всех мировых религий)». Угрозой назначено навязывание «псевдогуманистических и иных неолиберальных идеологических установок, приводящих к утрате человечеством традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов».





«Добрососедство с сопредельными государствами»

Национальные интересы России обозначены в 9 пунктах:

защита строя, суверенитета, независимости от деструктивного иностранного воздействия;



поддержание стратегической стабильности;



укрепление правовых основ международных отношений;

защита прав, свобод и законных интересов российских граждан;



защита от «деструктивного иностранного информационно-психологического воздействия»;



сбережение народа и повышение качества жизни;



устойчивое развитие экономики;



укрепление традиционных ценностей и сохранение наследия;



охрана окружающей среды;



Все это ставит три стратегические цели:

обеспечение безопасности РФ и ее суверенитета;



создание благоприятных внешних условий для развития России;



позиционирование РФ как одного из ответственных и влиятельных центров мира.

А уже эти цели достигаются за счет решения 14 задач: среди них формирование справедливого мироустройства, поддержание международной безопасности и стабильности, сотрудничество с «конструктивно настроенными иностранными государствами», противодействие антироссийской деятельности, «формирование объективного восприятия России за рубежом и другие». Выделяется такой: «формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, содействие предотвращению возникновения и устранению очагов напряженности и конфликтов на их территориях».





Асимметричный ответ

Поддерживать мир и безопасность Россия намерена мирными дипломатическими средствами, утверждается в концепции. Это относится и к задаче устранять предпосылки «для развязывания глобальной войны, риски применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения».



Однако в следующем абзаце говорится, что Россия может использовать армию для отражения и предотвращения вооруженного нападения на Россию и/или ее союзников. «В случае совершения иностранными государствами или их объединениями недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, в том числе связанных с применением ограничительных мер (санкций) политического или экономического характера либо с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, Российская Федерация считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем», — говорит 26-я статья концепции.





Что с Европой?

«Большинство государств Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету Российской Федерации, получение односторонних экономических преимуществ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами», — припечатывает концепция. Так что здесь цели понятные: снижение угроз, создание условий для прекращения недружественных действий, «формирование новой модели сосуществования».



Осложняет нормализацию отношений «стратегический курс США и их отдельных союзников на проведение и углубление разделительных линий в Европейском регионе в целях ослабления и подрыва конкурентоспособности экономик России и государств Европы», считают в Кремле. Так что новая модель может быть основана только при «осознании государствами Европы безальтернативности мирного сосуществования и взаимовыгодного равноправного сотрудничества с Россией».





США — основной источник рисков

Со Штатами все еще понятнее. «Kypc России в отношении США носит комбинированный характер с учетом роли этого государства как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и в то же время главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада, источника основных рисков для безопасности Российской Федерации, международного мира, сбалансированного, справедливого и поступательного развития человечества». Москве нужен стратегический паритет с учетом статуса крупнейших ядерных держав.

Про другие «англосаксонские государства» упоминают вскользь: отношения с ними «Российская Федерация намерена выстраивать в зависимости от степени их готовности отказаться от недружественного курса в отношении России и уважать ее законные интересы».



Абхазия, Китай и другие

Для каждого регионального направления тоже есть своя глава. В ближнем зарубежье речь опять же идет о «добрососедстве», предотвращении цветных революций, борьбе с размещением вооружения недружественных стран, поддержке Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.



В Евразии — это упрочение взаимодействия с Китаем и «особо привилегированное стратегическое партнерство с Республикой Индия», урегулирование ситуации в Афганистане. «Россия стремится к преобразованию Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, к стабильности, взаимному доверию, развитию и процветанию», — говорится в концепции, а если конкретно: развивать инициативу «Один пояс — один путь», увеличивать пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, запустить транспортный коридор «Север — Юг», усовершенствовать «Европа — Западный Китай», запустить «Россия — Монголия — Китай».



В исламском мире речь идет о сотрудничестве с Ираном, о поддержке Сирийской Арабской Республики, партнерстве с Турецкой Республикой, Королевством Саудовская Аравия, Арабской Республикой Египет и другими государствами — членами Организации исламского сотрудничества. Одна из целей — нормализовать отношения между странами, включая Израиль.



В Африке — также различное сотрудничество и интересный принцип: «Содействие в урегулировании и преодолении последствий вооруженных конфликтов» по формуле «африканским проблемам — африканское решение».



В Латинской Америке — поддержка заинтересованных государств, подвергающихся давлению США.





От Русского мира до космоса

Несколько разделов концепции посвящены принципам, которых Россия намерена придерживаться при сотрудничестве в различных областях. Везде провозглашаются принципы безопасности, равного доступа и всестороннего сотрудничества, но кое-что бросается в глаза.



Например, в главе про освоение Мирового океана, воздушного пространства и космоса, указано: «...предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, прежде всего посредством разработки и заключения соответствующего международного договора, а в качестве промежуточной меры — посредством принятия всеми государствами обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе».



В части по экологии: «...расширение сотрудничества с союзниками и партнерами в интересах противодействия политизации международной природоохранной и климатической деятельности».



В главе про информационное сопровождение внешней политики: «...создание благоприятных условий для деятельности иностранных средств массовой информации на территории России на основе принципа взаимности».



В гуманитарной сфере: «...поддержка распространения русского языка и укрепление его позиций как языка международного общения», а также «обеспечение гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности».



В главе про защиту российских граждан единственный раз упоминается «цивилизационная общность Русского мира», ядром которого и называют РФ.

