В Петербург доставили заключенного из самой страшной колонии России. Он настолько опасен, что с него нельзя снять кандалы

Организацию преступной группы и три убийства вменяет следствие уже осужденному на пожизненное лишение свободы Никамагомеду Каранаеву по кличке Мага. Он только начал читать 20 томов о событиях почти 20-летней давности

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, 31 марта горсуд продлил арест Каранаеву до начала лета. Пару недель назад ему предъявили обвинение в окончательной редакции, теперь он знакомится с материалами дела, которые уместились в 20 томов.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мага против меры не возражал, так и сказал: «Ваша честь, я не против, давайте расходиться». Вероятно, ему хотелось поскорее снять кандалы — это специальный вид наручников для пожизненно осужденных. Доставлять обвиняемого в суд можно только в них, их не снимают даже в клетке.

Пожизненный приговор Маге зачитали летом 2012 года. Выйти на его след удалось после задержания в 2008 году Дмитрия Блохина. Он пошел на сделку со следствием, признался в трех убийствах и назвал много фамилий. Блохин был осужден почти на 13 лет и сидел в карельской строгой колонии. С 2017 года систематически просил об УДО, но ему отказывали. В 2020 году он попросил заменить ему вид исправительного учреждения и из Надвоиц уехал, судя по всему, в Княжево Ленинградской области, в колонию-поселение. В июле 2021 ему заменили неотбытую часть приговора более мягким наказанием, то есть он оказался на свободе.

Сподручные Каранаева и он сам специализировались на мошенничестве с квартирами, но, кроме обмана, они нередко убивали потерпевших. Кого-то зарубили топором, кого-то душили. От тел избавлялись в канализационных колодцах, сжигали или топили. В предыдущем приговоре на Каранаеве было шесть убийств, теперь добавили еще три, от 2004 и 2005 годов. Наказание он отбывает в оренбургском «Черном дельфине» - колонии особого режима. Всего таких колоний в стране пять, в них содержатся приговоренные к пожизненному заключению.

