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    В метро Москвы мужчину избили телескопическими дубинками. Задержаны трое подростков

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    Трое подростков избили мужчину в переходе московского метро. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает 31 марта Следственный комитет столицы.

    Инцидент произошел 27 марта в переходе станции метро «Окская». Следствие полагает, что группа молодых людей, 2004, 2006, 2007 годов рождения, без причины множество раз ударили потерпевшего телескопическими дубинками. Мужчина находится в одной из городских больниц, где ему оказали помощь.

    Фото: Пресс-служба Следственного комитета Москвы
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    Видеозапись происшествия распространилась в телеграм-каналах и соцсетях. На кадрах видно, что скромно одетому мужчине достаются удары дубинками, сдобренные нецензурной бранью.

    Троих фигурантов доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения. Также подростков проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

    Фото: Пресс-служба Следственного комитета Москвы

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