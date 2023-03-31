В метро Москвы мужчину избили телескопическими дубинками. Задержаны трое подростков

Трое подростков избили мужчину в переходе московского метро. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает 31 марта Следственный комитет столицы.
Инцидент произошел 27 марта в переходе станции метро «Окская». Следствие полагает, что группа молодых людей, 2004, 2006, 2007 годов рождения, без причины множество раз ударили потерпевшего телескопическими дубинками. Мужчина находится в одной из городских больниц, где ему оказали помощь.
Видеозапись происшествия распространилась в телеграм-каналах и соцсетях. На кадрах видно, что скромно одетому мужчине достаются удары дубинками, сдобренные нецензурной бранью.
Троих фигурантов доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения. Также подростков проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.